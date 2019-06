Jiri Welsch anunció su retirada en mayo de 2018, pero celebró este sábado su despedida con la de su compatriota Lubos Barton (ex Joventut y Barcelona), en un evento celebrado en Pardubice, donde Welsch empezó su carrera, y bautizado como "El último duelo". Ambos ayudaron a devolver al baloncesto de la República Checa a unos niveles que no tenía desde décadas anteriores. Welsch, tras pasar por la NBA, jugó cuatro temporadas en el Unicaja.

Seguramente no dio todo lo que se esperaba cuando se le fichó, se esperaba un líder y no lo era, pero cumplió con bastante dignidad y honestidad. Dejó buenos amigos en Málaga, de hecho, que le acompañaron en este homenaje/reconocimiento. Hasta la República Checa fueron Carlos Jiménez, director deportivo cajista; Boni Ndong, miembro del cuerpo técnico de Luis Casimiro; y Berni Rodríguez, eterno capitán.

El partido acabó con empate a 79, con cuatro cuartos de ocho minutos y un ambiente relajado y divertido, como corresponde a estos partidos. Ndong, Berni y Jiménez jugaron en el Team Welsch. El senegalés metió ocho puntos, Berni, seis y Jiménez, dos. Además, estuvieron otros grandes nombres del baloncesto europeo con los que coincidieron los dos jugadores checos: el también ex cajista Erazem Lorbek, Jaka Lakovic, Bostjan Nachbar, Tornike Shengelia o Tomas Satoransky.

“Lo disfruté más de lo que esperaba. Los preparativos fueron difíciles hasta el último momento, pero cuando salí al campo y comencé el partido, olvidé todo y simplemente jugué. Era algo formal para algo que terminó hace un año. Estaban todos aquellos ex compañeros que significaban algo para mí y eso era importante para mí. El baloncesto es mejor sin mí ahora y los demás lo están llevando más lejos. Me encantó jugar con las personas que tanto he experimentado", decía Welsch tras el evento.

En su etapa en el Unicaja, Welsch fue protagonista de la recordada Final Four de Atenas'07, con gran actuación en alguna victoria capital para llegar al hito europeo más grande de la historia del club. Llegada tras el título de ACB, las expectativas estaban en el cielo y no llegó hasta allí el jugador checo, que, no obstante, contó tanto como para Sergio Scariolo como Aíto García Reneses con bastante regularidad. Era un alero capaz de defender a jugadores de distintas cualidades y pulcro en ataque con alguna racha buena.

Desde 2006 a 2010, Welsch jugó 227 partidos con el Unicaja (14º jugador con más encuentros en la historia de la entidad), con unas medias de 7.9 puntos, 3.1 rebotes y 1.8 asistencias y 8.5 de valoración en 22 minutos y 42 segundos de media. Hasta hace poco tenía aún vivienda en Málaga, un lugar que le marcó bastante en su carrera. De hecho, fue el equipo en el que más tiempo jugó tras el Nymburk.