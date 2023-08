Jonathan Barreiro: "La Supercopa nos hace muchísima ilusión"

Jonathan Barreiro empezó la temporada anterior con dudas, era de los jugadores con menos minutaje a principios de campaña. Pero acabó como un tiro, siendo un jugador importante y con peso en el equipo, con trascendencia en momentos claves, como la final de Copa. Y siendo muy fiable en el play off. El alero gallego hablaba ante la prensa en el primer día de trabajo del Unicaja.

"Las vacaciones se pasan rápido, pero aprovechas para estar con la familia y para trabajar. Es importante no llegar de cero sino en buena forma. Han pasado cosas y he estado entretenido. No se parte de cero, nos conocemos, es algo que buscaba el club y es importante conocerse, saber cómo es cada jugador. Por parte nuestra, que Kameron Taylor se adapte cuanto antes. Crear una química entre nosotros lleva meses, lo hicimos en tiempo récord el año pasado y este año es retomar las sensaciones que teníamos el pasado. Nos queda trabajo por delante para recuperar eso. Tenemos ganas, ilusión... Pues a empezar. Hemos hecho algún entrenamiento individual, es pronto de hablar de sensaciones, es más de ganas e ilusión por empezar la temporada", expresaba el bravo jugador coruñés sobre cómo empezaba la temporada.

"Hemos dejado el listón muy alto, es verdad. Lo que hicimos la temporada pasada fue increíble, no sólo a nivel estadístico. También a nivel de ciudad, esa química que creamos con la gente fue increíble. Ver el Carpena así de ello, que seguro que este año estará igual, esperamos repetirlo por la química que creamos con la gente, nos ayudará a ganar partido. Hay que darles lo que merece y a trabajar para seguir construyendo", proseguía Barreiro, que asumía que la exigencia será elevada: "Nos gustan los retos. Somos jugadores ambiciosos. Hay que pensar que el resto se ha reforzado muy bien. Cada vez la ACB está más dura y más exigente. Pero tenemos que pensar en nosotros, a intentar ganar cada partido. Somos realistas también y sabemos que es muy difícil conseguir lo del año pasado, pero lo que esté en nuestra mano tenemos que trabajar".

Acerca de cómo fue la salida de Brizuela, Barreiro comentaba que quedaron "sorprendidos, pero cuando le pasa a un compañero lo que te sale es alegrarte. Conocéis a Darío, es una persona estupenda, tiene una familia increíble. Le deseamos lo mejor y que le vaya bien y seguro que será bien recibido cuando venga":

"Tenemos muchas semanas por delante para prepararla bien, nos conocemos y eso tenemos avanzado, en verano hemos hecho un trabajo para llegar en buena forma y seguro que vamos a llegar bien y competir contra equipos potentes. Está claro que la Supercopa hace ilusión, no la hemos jugado. Toca jugar contra grandísimos equipos, pero es una prueba para saber dónde estamos, lo que tenemos que mejorar. Se juega al acabar la pretemporada, pero es un punto de inicio para saber dónde queremos estar. Pero nos hace muchísima ilusión, nunca la he jugado y tengo muchas ganas", decía sobre el primer reto competitivo de la temporada, que será en Murcia.

"Como jugador me hace mucha ilusión seguir construyendo, que el club apueste por mí me llena de orgullo. Por mi parte, devolverle esa confianza tanto al club como la gente que apoya. Tampoco he pensado en que acabo contrato en junio. Estamos en pretemporada, el año es muy largo y no pienso en que acabo contrato. Se trata de tener ilusión y de conseguir que a final de año el Unicaja esté lo más arriba posible", proseguía Barreiro antes de cerrar hablando sobre la posibilidad de jugar más interior en pretemporada por las ausencias: "De cuatro e incluso de cinco a este ritmo... Como cualquiera nos adaptamos a la posición que el equipo requiera para suplir esas bajas. Los jóvenes nos ayudan en pretemporada, es importante que estén en dinámica del primer equipo, así que nos adaptaremos, no queda otra".