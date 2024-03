Jonathan Barreiro: "Al Tofas Bursa en el Carpena le faltaban sus dos mejores jugadores"

Jonathan Barreiro habló antes de salir de viaje hacia Turquía sobre el partido que este miércoles 13 enfrentará al equipo con el Tofas Bursa en la quinta jornada del Round of 16. El alego gallego ha valorado el enfrentamiento donde los malagueños podrán asegurar la primera plaza del grupo y el pase a cuartos de final en caso de victoria: "Para nosotros es un partido importante. Si ganamos allí certificamos el pase a cuartos de final de forma matemática. Ellos van 2–2 y se juegan el pase también por lo que va a ser un partido importante. Nosotros buscamos ser primeros de grupo. Va a ser complicado".

En el partido de la primera vuelta en Málaga la diferencia fue amplia pero puede ser un dato engañoso. Según explica Barreiro: "Aquí ganamos por 19 puntos pero allí va a ser un partido muy diferente. A ellos, en el partido del Carpena, les faltaban sus dos mejores jugadores [en referencia a Winston y Wiley]. Además en su pista han ganado los dos partidos que han jugado en este Round of 16 así que sin duda va a ser un partido difícil en su cancha".

Finalmente, el jugador del Unicaja no duda de la actitud del equipo ante el partido tan importante: "Nosotros llegamos a todos los partidos con la misma intensidad y con las ganas de ganarlo. Sabemos la dificultad que va a tener ganar en Bursa pero llegamos en una buena dinámica y queremos ampliarla lo máximo posible".

Will Thomas, el descarte

Will Thomas es el jugador descartado por Ibon Navarro para el viaje del Unicaja a la pista del Tofas Bursa, donde este miércoles (18:00 horas) juega su quinto partido del Round of 16, en el que es el único equipo invicto de la competición. Como es obligado cuando todos los jugadores están sanos, el técnico debe prescindir de uno de los no cupos porque son necesarios cinco y ahí están Alberto Díaz, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Yankuba Sima y Augusto Lima, que ya está de vuelta tras ser baja por un buen motivo en Lugo, el de ser padre.