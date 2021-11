Jonathan Barreiro: "No podemos fallar más"

Jonathan Barreiro completó en Vitoria quizá su mejor partido con la camiseta del Unicaja. El alero gallego ofreció su mejor versión, aunque siempre aporta elevando el nivel físico de un equipo que no es exuberante. Barreiro estuvo en Deportes Cope Málaga y habló sobre la situación del equipo admitiendo que "no podemos fallar más"

"Tenemos muchas ganas de cortar esta racha, cuatro derrotas consecutivas en ACB son demasiadas. El Burgos está en nuestra línea y es un partido vital. Contamos con el factor del Carpena, lo esperamos lleno de gente, va a ser muy importante contar con su energía. Ojalá les podamos dedicar una victoria", decía Barreiro, que lamenta cuántos partidos se han ido en los momentos finales. "Te da rabia partidos tan ajustados. Gran Canaria, Barça, Baskonia... Te vas con la sensación de que has hecho un buen trabajo, pero con la derrota. Es una derrota pero las sensaciones no son malas, mejoramos y estamos en proceso de conseguirlo. Va a ser fundamental salir con ganas, estar concentrados los 40 minutos. Burgos tiene un gran equipo, han fichado a Gamble, que promedia 10 puntos en la ACB, da un punto de solidez y será más peligroso aún".

"Un poco de suerte nos falta quizá, pero tenemos que pensar en lo que podemos controlar", analizaba Barreiro: "Cuando juegas ante equipos muy grandes, de Euroliga, como Barcelona o Baskonia, tienes que estar los 40 minutos. Con jugadores de tanta calidad como tienen en su plantilla, si te despistas o tienes momentos en blanco te castigan y es complicado remontar. Hay que seguir con ganas y dar el 100% en defensa, en cada partido estamos mejor ahí y en ataque buscar la mejor opción y el que esté más solo para producir".

Cuestionado por si fue su mejor partido el del Buesa, Barreiro decía que "ojalá tenga mejores partidos, me voy encontrando mejor en cada semana de entrenamiento. Los compañeros me ayudan y sobre todo Fotis, me ayuda a corregir y me está dando mucha confianza. Día a día me sentiré mejor y estoy muy ilusionado por conseguir todos los retos que nos propongamos", respondía, al tiempo que hablaba sobre si era mejor jugador de 3 o 4: "En el partido contra el Baskonia ellos jugaron con tres cuatros o tres treses, el small ball. Tienen jugadores polivalentes, con características similares, el 2 o el 3 era igual que el 5. Tuvimos que adaptarnos a movimientos que no estamos acostumbrados, en algún momento jugué de 5. Mi juego no cambio jugando de 3 o 4. De 3 por mi altura puedo jugar en el poste bajo y de 4 jugar de cara. Puedo aprovechar según dónde me ponga Fotis".

"No podemos fallar más. El objetivo del Unicaja siempre debe ser ambicioso, debe estar lo más arriba posible. Daremos lo máximo posible. No nos podemos permitir más fallos. Este sábado tenemos un gran reto por delante contra un buen equipo. Queremos dar ese primer paso", refería Barreiro, que explica cómo ha sido su aterrizaje en Málaga: "El club me parece muy profesional, vela siempre por el jugador, para el que dé el 100%. No me ha sorprendido porque ya me habían hablado del club. Estoy muy cómodo, me hace sentir muy bien y en la ciudad la gente me ayuda. Estoy con Fran Vázquez aquí al lado [gallego también y ex compañero en Zaragoza], es mi vecino y me ayuda a conocer la ciudad. La gente es muy agradable, no puedo tener una mala palabra. No te imaginas lo buenos consejos que me da Fran, como jugador es una leyenda y como persona también. En estos momentos en que estoy con él qué mejor que un gran ex jugador te ayude. Vivo justo enfrente del Carpena, quería una zona en la que estar cerca, no tener que moverme mucho. Soy muy casero, me gusta quedarme en casa, haciendo mis cosas. Con el buen tiempo que hace también me gusta pasear, el coche lo cojo muy poco, tengo al lado todo lo que necesito. Estoy muy contento. Vivo solo, ya llevo tiempo así desde que me fui del Madrid, en Ourense y los cinco años fuera. Soy muy buen amo de casa, lo tengo todo bajo control".