Juancho bendice a Jaime

Crecieron juntos en el Estudiantes y hace unos días volvieron a compartir vestuario, en este caso el de la selección española. Hay puntos tangentes en las carreras de Jaime Fernández y Juancho Hernangómez, ambos productos de la factoría del Ramiro de Maeztu. El primero se encamina hacia el Unicaja y el segundo va camino de cumplir su tercera temporada en la NBA, en los Denver Nuggets. Antes, este verano es la estrella invitada del Campus WOB Caixa Bank, que se celebra cada estío en el Colegio Los Olivos. El jugador hizo las delicias de los niños y niñas, que lo sometieron a una ronda de preguntas peculiar. Desde experiencias en Estados Unidos hasta su salario.

Tras el ameno rato, el mediano de la saga de los Hernangómez Geuer atendió a los medios. El alero bendijo la más que posible llegada de Jaime Fernández al equipo cajista. "Es una persona que me ha ayudado mucho. Fue capitán con 25 años en el Estudiantes y eso no es fácil. El año pasado salió de su zona de confort para tomar una decisión arriesgada y me alegro de que le fuese bien. Al principio le costó en Andorra, pero ahora que ha estado con la selección se lo he dicho, porque ha hecho una temporada espectacular. Sé de su calidad. Si viene a Málaga es una decisión acertada porque es una ciudad de baloncesto", comentó Juancho, que incidió en los halagos: "Va a ayudar al equipo a ganar y a competir y, sobre todo, a los fans de Málaga les va a encantar Jaime".

El de los Nuggets se congratuló por la apuesta por el talento español, vía no frecuentada por la mayoría en los últimos tiempos. "Siendo español me alegro de que se apueste por jugadores nacionales y que sigan saliendo como hizo hace un par de años el Valencia", dijo el madrileño, que puso un ejemplo particular: "El Unicaja también lo está haciendo y lo hace por buen camino. Alberto Díaz es el emblema del club y dentro de poco va a tener las llaves de la ciudad. Estos ejemplos alegran a otros jugadores a seguirles, especialmente a los jóvenes".

Quiso también abordar su salto a la NBA, balance especial tras una temporada complicada y con poco protagonismo. "Soy una persona que cuando toma una decisión es porque estoy 100 por 100 seguro y cuando lo están los que me rodean. Al final, cuando hemos trabajado tan duro por conseguir un sueño y tienes la oportunidad de ir, no puedes dejarlo pasar porque no sabes si va a volver a ocurrir. Estoy contento de la decisión que tomé. Si me muero mañana, lo haré tranquilo porque he jugado en la NBA. Dentro de 10 o 15 años cuando me retire veré si lo que hice estuvo bien o mal", finalizó.