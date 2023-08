Juanma Rodríguez: "Hay que buscar un calendario mejor para los jugadores; debemos reflexionar"

Juanma Rodríguez analizó el calendario que le tocará afrontar al Unicaja en Liga Endesa, de nuevo duro de entrada con enfrentamientos entre equipos de la parte alta. "La valoración que hacemos es que es una fase inicial muy exigente, con enfrentamientos en las primeras jornadas contra equipos de Euroliga, equipo de Final Four de BCL, campeón de Eurocup; en definitiva un inicio muy exigente en el que habrá que prepararse bien durante la pretemporada, a diferencia del año pasado no tenemos previa de BCL, cosa que es positiva porque no tenemos un objetivo a cumplir durante las primeras semanas, pero sí tenemos una Supercopa donde tenemos depositadas muchas ilusiones por competir bien contra UCAM Murcia, Real Madrid y Barcelona", explicaba el director deportivo del Unicaja.

"Creo que hay cosas que no podemos controlar, ese inicio con tres partidos en diez días, que se debe al calendario tan complejo, con tantas competiciones europeas que hay. Es algo que debemos reflexionar las Ligas, federaciones, asociación de jugadores, porque creo que hay que buscar un mejor calendario para los jugadores, sobre todo aquellos que vienen de una competición como es el Mundial, sin apenas prepararse", ese mensaje unánime de que se necesita una reestructuración, aunque Rodríguez quiso ver el vaso medio lleno. "La ventaja es que tenemos prácticamente la misma plantilla del año pasado, con lo cual hay automatismos ofensivos y defensivos que ya se conocen, con lo cual ese proceso de adaptación e integración está superado. Hacer una buena pretemporada, que no haya lesiones, trabajemos bien y que lleguemos lo mejor preparado al comienzo".

El Unicaja volverá a jugar tres partidos seguidos lejos del Carpena en noviembre, por la Copa Davis. "Es algo que tampoco nos gusta, porque creo que estamos en desventaja con otros equipos; es algo que debemos valorar para el futuro de cara a organizar futuros eventos en el Carpena", decía de esa circunstancia. "Dicho esto, la ACB es una competición dura y exigente, los equipos se han reforzado muy bien, tenemos jugar todos contra todos; es verdad que nos habría gustado que fuera algo más liviano, pero ya lo tuvimos así el año pasado y lo sufrimos, con varias derrotas al principio. Tenemos muchas ganas e ilusión, los jugadores que van llegando tienen los deberes hechos, que podamos integrar a Kameron, nuestro único fichaje".