Kameron Taylor: "Es un salto jugar en un club del prestigio del Unicaja"

Kameron Taylor (Landover, Maryland, 1994) ha ido escalando progresivamente en su carrera hasta llegar a un club como el Unicaja. Tras empezar en la División II de la NCAA pasó seis años en Alemania, uno a caballo entre Israel y Francia y otro más en Girona, la temporada pasada. Allí ya llamó la atención de dirección deportiva y técnicos del club malagueño, que le señalaron en rojo por si el plan de renovar a toda la plantilla no fructificaba. Con la sorprendente marcha de Brizuela el trabajo de campo estaba hecho y se activó un plan dormido. Ya está en Málaga y este jueves fue presentado como nuevo jugador cajista. El único fichaje, a expensas de un temporero que refuerce al equipo.

Juanma Rodríguez hablaba con seguridad e ilusión sobre el nuevo fichaje. "Era un jugador que habíamos seguido en Alemania, recuerdo hablar con Pedro Calles, su entrenador en el Rasta Vechta. El año pasado, que vino a la ACB, nos gustó verlo más directamente, más partidos. Pensamos que podía encajar muy bien, teníamos que estar preparados por la situación de Tyson Carter, que no sabíamos cómo iba a finalizar, y ocurrió lo de Darío, pocos días antes de cuando expiraba la cláusula de salida de Kameron. El 15 de julio, si nadie pagaba una cláusula modesta, hubiera seguido en Girona, por eso fue tan rápido. Nos valía igual para sustituir a Tyson y a Darío. Teníamos referencias extraordinarias de su ética de trabajo, sabíamos que podía encajar en este grupo. Un perfil de jugador muy parecido a los que fichamos el año pasado. No es un 10 en nada, pero sí muy sólido y muy consistente en los dos lados de la cancha, te da mucho en muchas facetas. Estará todos los días ayudando al equipo y siempre anteponiendo el equipo a su actuación. Complementa nuestra línea exterior con todos los jugadores que tenemos. A nivel personal y profesional las referencias son excelentes y estamos muy satisfechos", decía el director deportivo cajista.

Kameron Taylor se mostró sonriente e ilusionado con la oportunidad de jugar en Málaga, un salto en su carrera. Pisó el Maccabi y la Euroliga, pero no llegó a consolidarse. Una situación quizá similar a la de Kendrick Perry con el Panathinaikos. Puede encontrar ese lugar en Málaga, como el base. "Estoy feliz de estar aquí, muy entusiasmado, deseando empezar la historia", aseguraba Taylor, que explicó cómo había sido el rápido proceso del fichaje. "El entrenador contactó y me dijo que podía encajar muy bien en el proyecto, Juanma también. Todo fue bueno, me gustó la manera en que me hablaron y me contaron el proyecto, conocía a bastantes jugadores de jugar contra ellos. Es un salto jugar en un club del prestigio del Unicaja y jugar una competición europea como la BCL".

Acerca de su posición y la pista y las cualidades que puede aportar al bloque, Taylor decía que "no me importa, lo que me pida el entrenador lo haré. Es una de mis mejores cualidades, creo que puedo hacer igual nada excelente, pero sí hacer muchas cosas bien. Puedo aportar mi energía, siento que doy mi energía, algo que tengo que insuflar al equipo, tanto en entrenamientos como en partidos. A partir de ahí vendrá todo lo demás", señalaba, al tiempo que decía conocer a muchos compañeros: "He jugado contra todos, jugué contra David Kravish en Alemania, contra Will Thomas en el Mónaco, Perry en Panathinaikos, Tyson Carter... Y el año pasado en la ACB".

Sobre lo que supone jugar en un bloque en el que todos los compañeros se conocen, Taylor decía que "todo el mundo sabe el sistema, tengo que hacer un trabajo extra, que todos sepan cómo jugar en ataque y defensa es positivo. Soy una pieza extra y voy a intentar encajar lo mejor posible en la estructura".

Una de las cosas que más gustó en el scouting personal de Taylor fue la integración. En Girona se convirtió en un año en un jugador muy querido, mandó un emotivo vídeo de despedida a través de las redes y se integró genial, algo que quiere repetir en Málaga. "Seguro, me encanta empaparme de la cultura de cada lugar al que voy. Me gusta ser agradecido con afición, organización y compañeros, intento tener valores de buena persona, cultivar amistades que puedo tener durante mucho tiempo. Quiero hacer ese impacto en Málaga. Es muy importante para todos, cuido ser una buena persona y quiero conocer el lugar donde vivo".