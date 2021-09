Katsikaris: "Pudimos tener un resultado diferente, pudimos ganar"

Fotis Katsikaris acabó molesto por cómo se le escapó el partido al Unicaja ante el Lenovo Tenerife. "Era un partido durísimo, esperábamos que fuera duro. Regalamos muchas cosillas, detalles que decidieron el partido. Sobre todo que ellos estuvieran a 10 ó 12 puntos, hacer un esfuerzo, estar en el partido... y fallando tiros abiertos, equivocándonos en defensa, fallar bandejas... Pudimos tener un resultado diferente, pudimos ganar el partido", explicaba el entrenador heleno.

"Nos tiene que fastidiar mucho", incidía Fotis, que vio también cosas a valorar: "El equipo hizo un esfuerzo. Jugamos de tú a tú, bien en algunos momentos. Perdimos muchos balones. No nos podemos permitir 17 pérdidas, es un número alto. Tenemos que cuidar mejor el balón. Y creer más en nosotros. Estoy fastidiado por el resultado, por cómo perdimos. Hay que felicitar a Lenovo Tenerife, muy sólidos atrás, con un iluminado Fitipaldo. Seguimos. Podemos aprender muchas cosas de este partido y espero que el equipo crezca cada día más".

Katsikaris quiere que su equipo tenga más carácter, que compita: "Tres o cuatro veces recuperamos con paciencia, defendiendo mejor, pero nos faltan decisiones, más determinación, de ganar una buena defensa y coger el rebote. Se nos escapó el balón dos o tres veces. Esos detalles en los pudimos tener mejor suerte, incluso para poder ganar. Llevamos trabajando desde el día uno, tener carácter y poder competir contra todos en cualquier cancha. Era un partido difícil, contra un equipo muy muy bueno, y tuvimos opciones hasta el último instante. Es una buena señal. Tenemos que corregir y recuperar cosas que no hicimos bien hoy para el sábado".

Para el partido ante Gran Canaria, el técnico explica que Suárez "seguro que no" llegará y ve difícil que lo haga Brizuela: "Darío no creo. Vamos a esperar. Está mejor, tiene mejores sensaciones y menos dolor. Pero no lo veo".

"Era un partido en el que podíamos hacer mejor las cosas. Era un reto ganar. Perdimos los últimos cuatro partidos que jugamos con Tenerife. El año pasado nos pasaron por encima. Quería competir hasta el último segundo. Queríamos evitar esos errores", admitía Katsikaris, que espera que sirva de aprendizaje la derrota: "Espero y creo que podemos mejorar en ese sentido. Tener una mentalidad más dura, más ganadora, nos tiene que doler mucho la derrota. No jugamos mal, todos los equipos tienen altibajos durante el partido. Tenemos que seguir en este camino e insistir más".