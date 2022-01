Katsikaris: "Veo más implicación y dureza en los entrenos"

Fotis Katsikaris quedó muy satisfecho con el desempeño de sus jugadores tras el festival ante Casademont Zaragoza, sobre todo por cómo ha jugado con el marcador a favor y a nivel defensivo, los aspectos que más reiteró el heleno: "Quiero felicitar a los jugadores. Estamos trabajando muy bien tras lo de Atenas. Ya veo más implicación y dureza en los entrenos. Demostramos un gran baloncesto. Todos los que entraron hicieron su trabajo. Felicitar a todos. También al público que vino ante las circunstancias, nos ayudan siempre".

Han sido semanas extrañas para el Unicaja por la situación sanitaria, algo que explicaba Katsikaris: "Vamos a Bilbao y no jugamos, un viaje, seguimos y no jugamos el domingo, seguimos con la intensidad del entreno... Teníamos muchas ganas de jugar para quitarnos lo de Atenas". Su equipo cogió con ganas este partido: "Esta es la manera de jugar. La intensidad, de los balones divididos... Tenemos que insistir en las pérdidas. Éramos muy generosos hoy, muchas asistencias. Tuvimos equilibrio. Me gustó la defensa. El equipo jugó, defendió, chocó.. no veo porque no lo podemos hacer cada partido. Esta es la manera que debemos jugar baloncesto".

"Ya llevábamos tres derrotas y la última nos dolió mucho. Era una reflexión que teníamos que hacer todos juntos. Han cambiado la actitud, vamos a jugar como estamos entrenando los últimos días. Necesitábamos un partido así, sin ninguna duda. Si defendemos y nos comunicamos atrás, podemos correr y tenemos mucha eficacia en campo abierto. Tenemos tiradores, finalizar, correr... es importante todo", explicaba Katsikaris, satisfecho especialmente por la actitud: "Por eso hemos felicitado al equipo, por la actitud. Ganamos sólidos a partir del primer cuarto. Es normal como salimos hoy, a partir de ahí salimos sólidos. Es el crédito que le doy al equipo".

Sobre el récord de asistencias en ACB del equipo, el entrenador cajista volvía a destacar la mentalidad del grupo para ello: "Esos números es de un juego colectivo. El número de asistencias ha sido altísimo. Es muy bueno. Me quedo con las 31 asistencias. Me voy contento por la imagen y mentalidad que demostramos. Tenemos calidad y podemos hacer esto contra todos los equipos. Están siempre con las ideas claras para competir en los partidos".

Destacó el papel de Barreiro, al que ve crecer: "Sale de su túnel que se ha creado él solo. Estamos contentos con su actitud y la dureza que da al equipo. Le faltaba la confianza en el tiro. Como Tim, porque la manera que estamos jugando se intenta adaptar a las defensas. Ha recuperado su confianza porque le necesitamos. Cuando está y tiene confianza, estamos contentos. Tiene que seguir. Tiene buena mecánica de tiro pero no le salía en los partidos".