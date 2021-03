Fotis Katsikaris quedó satisfecho con la versión que mostró su Unicaja ante el Herbalife Gran Canaria (82-76). Varios nombres propios pero un trabajo férreo defensivo que fue principalmente lo que más valoró el técnico heleno, la capacidad de concentración que no se perdió en un encuentro que exigió eso mismo.

"Fue el partido como esperaba. Muy complicado, que de verdad tenemos que jugar 40 minutos con mucho trabajo. Ellos están en buen momento ahora mismo. Tienen jugadores que en cualquier momento pueden hacer daño. Salimos bien, teníamos buena diferencia, parecía que dominábamos... Pero ellos en casi todos los patios curran, pican la piedra y son capaces de remontar marcadores, ganaron así partidos. No jugamos bien, no tuvimos fluidez, fallamos en tiros abiertos...", reflexionaba Katsikaris, que quedó contento por la faceta defensiva de los suyos: "Lo que a mí me ha dejado contento es que no perdimos la concentración en defensa. Creo que nos equivocamos, tuvimos errores defensivos, fallado rebotes que debíamos controlar. Pero el partido fue así hasta los últimos minutos. Tengo que felicitar al equipo por el trabajo y la victoria. Sobre todo con tantos problemas físicos. Alberto y Mekel después de tres meses.. Hicimos un partido sólido ante un buen equipo".

Su gran partido lo mereció. Katsikaris elogió la nueva versión de Axel Bouteille, igual de afilado en su faceta anotadora pero más implicado con el resto de labores para ayudar al equipo: "Siempre estoy con él en su oreja. Puede hacer más cosas. Tiene sangre fría, es una anotador que puede anotar de cualquier manera. Esto es baloncesto, no es balonmano que unos atacan y otros defienden. Tiene que hacer un esfuerzo porque es inteligente. Le falta explosividad pero tiene inteligencia para ayudar con el rebote y tocar balones. Si no hace el máximo esfuerzo no va a estar en la pista. Es lo que me gusta de Axel ultimamente, estoy hablando mucho tras la Copa con él. Hoy seis rebotes y tres asistencias... pone su cuerpo atrás. Estamos en el camino, él es consciente de su rol, de lo que necesita el equipo. Espero que siga así".

"Estamos jugando de una manera, jugamos con velocidad, no sólo en contraataque en campo abierto, sino en 5x5 también, tenemos capacidad de anotar", comentaba el griego sobre su equipo, consciente de la importancia de este triunfo: "Ganar estos partidos te hacen más maduro. La madurez. Cada partido no va a ser así, sabemos la necesidad de los equipos. Habrá partidos como los de hoy o peores, partidos feos en los que hay que buscar la manera de ganar. No habrá fluidez, habrá pérdidas y errores, pero si somos capaces de ganar estos partidos, estaré contento".