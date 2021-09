Katsikaris: "Duele mucho perder de la manera que perdimos"

Fotis Katsikaris quedó dolido por cómo perdió el Unicaja su segundo partido de la temporada ante el Herbalife Gran Canaria. "Duele mucho perder de la manera que hemos perdido. Con un tiro de suerte, último segundo, tirando el balón a canasta a ver qué pasa. Ha sido un partido durísimo, con mi equipo que ha jugado un partido muy duro hace dos días, con viaje y sin entrenar, ha podido reaccionar durante el partido cuando Gran Canaria tenía el control del juego. Esa es la actitud que tenemos que seguir, hay más cosas positivas que negativas", desgranaba el heleno.

El entrenador cajista quedó satisfecho con muchos aspectos del juego de su equipo, sobre todo en la segunda parte, aunque siguen incidiendo en los errores: "Estamos en muy buen camino de corregir, de insistir, de corregir detalles, las pérdidas. Las pérdidas que puedes evitar. Rebotes en momentos claves nos han hecho daño. El equipo ha demostrado el carácter que vamos a tener y vamos a competir muchos partidos este año. Estos partidos te hacen más fuerte. La manera que hemos jugado en la segunda parte merecimos ganar. Teníamos control, merecíamos ganar el partido. Estamos aún en pretemporada, el equipo necesita coger ritmo y desarrollar su juego. Tener menos colapsos y despistes. Estamos en muy buen camino".

"Es un equipazo. Tiene jugadores con mucha capacidad anotadora. Ha mejorado con su físico. Salvó es un jugador clave, Diop... es un equipazo. Estoy contento porque hemos estado más duros que ellos en un momento dado. Ya teníamos el partido para ganarles", recordaba Fotis, que ve mimbres: "Ellos atacando bien, atacando el poste bajo que era un tema táctico en el que nos hemos despistado. Es un equipo ante el que vamos a competir. Ahora más después de esta derrota dolorosa. El equipo va a estar muy muy bien".

"Había un tramo que hemos defendido muy bien, luego en ataque tomamos buenas decisiones. Un partido es larguísimo. Un error, un fallo, un balón que se escapa... Estamos en el inicio de la temporada, necesitamos su tiempo para que todos estén al 100% y que tengamos fluidez. Estamos en ese proceso", recalcaba Katsikaris, que pide a sus jugadores "darlo todo" y seguir por esta línea: "Seguro que tenemos debilidades, pero en cada partido tenemos que minimizarlas. Son gente muy comprometida, no hace falta hablar mil horas para convencerles, ya están preparados para competir y dar todo".

Consignas al descanso

"En el descanso hicimos una valoración rápida de cómo hemos trabajado en defensa. El arbitraje ha dejado jugar con contacto, por lo que primero que no se quejen a los árbitros y segundo que pusieran el mismo nivel. Mejoramos leer mejor su defensa. Buscar las continuaciones, y a partir de ahí buscar las ventajas".

Defensa de Alberto

"En el último tramo del partido ellos jugaban con dos pequeños, creo. Y Alberto creo que podía defender bien a Brussino. Tiene experiencia de rebotear y todo. Igual me he equivocado. La idea era esa. Francis ha doblado su tobillo y no ha podido jugar al final".