Katsikaris: "El Unicaja va a mejorar cuando la plantilla del año pasado dé dos o tres pasos adelante"

Siempre es anecdótico el resultado en pretemporada pero todo suma, más cuando se busca reforzar y cimentar el bloque. El Unicaja venció de manera solvente al Real Madrid y Fotis Katsikaris acabó satisfecho con el trabajo de sus jugadores en una noche mágica con el adiós de un amigo como Carlos Cabezas.

"El resultado es lo último, es cómo estamos trabajando últimamente. Cada día queremos mejorar cosas. Tuvimos la oportunidad contra un gran equipo, incluso con sus ausencias. Es un equipo que juega con mucho físico", resaltaba el entrenador heleno, que pide solo una cosa a sus jugadores, solidez: "Estoy contento con el trabajo, no por todo el partido, porque no podemos estar al 100%. Hubo momentos en los que defendimos bien, y tuvimos un equilibrio muy bueno. Buscamos ser sólidos. Lo vais a escuchar muchas veces de mí, tenemos que ser sólidos y no tener altibajos durante el partido, que estemos 10 arriba o 10 abajo. Que seamos sólidos e inteligentes. Me gusta la actitud del equipo, no solo en el partido, también en los entrenos. Están con muchas ganas de mejorar, la gente reconoce cosas que podemos hacer mejor. Así vamos a ser mejor equipo".

"El Unicaja va a mejorar cuando la plantilla del año pasado dé dos o tres pasos adelante para mejorar en general", decía rotundo el griego, pidiendo más al bloque nacional que permanece en el equipo: "Tenemos que ser más duros en defensa y luego en ataque, tenemos talento pero hay que compartir el balón y buscar el tiro perfecto. Jugar un juego colectivo".

En cuanto al momento de forma, Katsikaris está satisfecho y considera que están donde deben estar: "Estamos donde queríamos. Estamos dentro de la planificación, estamos incorporando poco a los lesionados. La gente del año pasado les veo con más ganas, son profesionales, dan esos pasos adelante que nos faltaba el año pasado. Para mí la mejora del equipo viene de esta gente. Los tres que hemos fichado son buenos jugadores, están en su adaptación, están involucrados".

Eterno Carlos Cabezas

Por último, sobre Carlos Cabezas recordó los buenos momentos que pasaron en el UCAM Murcia en su último año en España así como el profesional y persona que es: "Su último partido fue conmigo aquí en Málaga. Hemos trabajado juntos e hicimos una gran temporada con UCAM Murcia. Tuve la suerte de trabajar con él, muy competitivo, cuando el balón quemaba quería la responsabilidad. Tenía ese instinto para finalizar partidos. Ha sido muy emocionante, es un profesional humilde, con una carrera con muchos títulos, selección... Pero siempre fue el Carlos que conocías en la calle. Es su grandeza. Le agradezco también por el trabajo que hicimos juntos. Parecía fuera de forma y hoy otra vez ha enseñado su calidad, la lectura de juego, el triple...".