Katsikaris: "No me gustó nada nuestra actitud, espero que no se vuelva a repetir"

Compareció con cara de pocos amigos Fotis Katsikaris en la sala de prensa del Palacio de la Paz y La Amistad de El Pireo después de la derrota del Unicaja ante el Lavrio. TAnto él como Darío Brizuela hicieron al valoraciónd el partido.

"Felicidades al Lavrio, al coach Serelis y a su staff por la victoria, por la manera en que jugaron y en general por cómo han competido en su primera experiencia en Europa. Hicieron un gran trabajo", empezaba el técnico griego elogiando a sus compatriotas: "Nosotros encaramos el partido con la mentalidad equivocada, sin energía, sin intensidad, algo que el Lavrio sí tuvo, y no pudimos responder. Primero ofensivamente, con 15 pérdidas, con 15 puntos suyos tras pérdidas nuestras. En defensa tuvimos problemas, pero lo principal fue el ataque. Ellos jugaron más duro que nosotros, a pesar de que nosotros fallamos tiros abiertos. Su intensidad defensiva fue superior y también hubo falta de agresividad nuestra. No tuvimos esa energía necesaria para estar en el partido. Es muy pobre de nuestra parte anotar sólo 58 puntos para un equipo de nuestro talento. Acabamos primeros de grupo, pero no me gustó nada nuestra actitud en el partido, en absoluto. Espero por supuesto que no repitamos un partido como éste".

Mientras, Darío Brizuela decía que "lo primero, no fue nuestro mejor partido, no jugamos bien ni en ataque ni en defensa. Jugaron bastante mejor que nosotros, ellos merecieron mucho más el partido. Sobre la competición, finalizamos primeros, pero no significa nada, sabemos que esta competición es larga, tenemos que seguir trabajando y hacerlo mejor más adelante".