Katsikaris: "Las decisiones arbitrales nos han afectado mucho y no debería"

Fotis Katsikaris comparecía con un punto de abatimiento en la sala de prensa del Carpena. La derrota ante el Valencia dejaba al Unicaja sin Copa del Rey. El equipo volvía a hundirse en medio de un partido para al final tener una llamarada de orgullo y fabricarse alguna ilusión para soñar.

El técnico griego analizaba así el partido: "Tuvimos una muy buena salida, jugando físico y defendiendo bien, con buenas opciones en ataque y jugando con velocidad. Han subido en el segundo cuarto su intensidad para parar a nuestro base y hemos bajado nuestra dureza atrás, nos hemos equivocado dejando a sus tiradores solos para meter triples, hemos fallado bandejas... Hemos dicho al descanso de luchar, estaba enfrente un equipo con experiencia, calidad y físico. Salimos con muchas dudas, muy mal, sin defender. Eso afecta a nuestro ataque. Han llegado a estar más de 20 puntos arriba y hemos sacado el orgullo que tenemos. Nos faltó un minuto más para recuperar. Lo que ha sucedido con Jaime, le pasa a todos los equipos, nos afectó, era un jugador importante. Hemos perdido el partido y nada más. Así ha sido el partido", decía el entrenador griego.

El lío en el segundo cuarto con los árbitros no lo gestionó bien el Unicaja, algo que lamentaba el entrenador cajista. "Es un factor dentro de un partido que te puede afectar, nos ha afectado mucho y no debería. Con la adrenalina alta es difícil gestionar y estar centrado en el baloncesto, nos ha afectado mucho. Es una cosa que tiene esta Liga. Ellos se han recuperado tras muchos problemas a casi todos. Tienes que adaptarte jugando más duro y más rápido. Si hablamos de ataque se conecta mucho con la moral para defender. Hemos fallado tiros abiertos gente que mete. Y eso es más peso para defender. Ha habido unas puertas atrás... Hemos competido siempre, pero no nos llegó", proseguía Katsikaris.

"Podemos jugar así, no tener este bajón moral o físico. Tenemos orgullo. Si no tienes carácter no pasa lo del final, que casi remontamos", respondía Katsikaris cuando se le cuestionaba por qué su equipo no prolonga esos momentos: "Lo hablamos al descanso en cada tiempo muerto, no era vergüenza de torero, hablábamos de ganar, de remontar. Ahí es toda la clave, la lástima es que se nos han escapado partidos por esto. Hay motivos, sabemos que Valencia tiene un juego interior con muchísimo potencial, con las faltas de Eric fue más difícil. Ellos los cuatros juegan como cincos y los cincos como cuatros. Te complican. Hemos fallado en rebotes importante, con faltas y con Rubén y Yannick te penalizan un equipo como ellos".

Por último, fue cuestionado Katsikaris sobre la posibilidad de reforzarse. "Lo hablaremos, a ver qué podemos hacer para mejorar el equipo, si se puede hacer un esfuerzo por mejorar en alguna posición. Ahora no puedo decir nada más", decía.