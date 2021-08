Katsikaris: "Hay ganas y muy buena actitud de los jugadores"

Fotis Katiskaris dio una pequeña valoración sobre el primer partido de la pretemporada del Unicaja. El equipo está progresando según los parámetros que quiere el técnico griego, que ve que hay más arsenal físico y atlético que el año pasado. Aunque todo es muy embrionario y no hay que mucho hueco para conclusiones definitivas.

"Era el primer partido después de casi tres semanas de trabajo y era momento de cambiar la rutina y ver las cosas que estábamos trabajando. No es nada para sacar conclusiones. Estamos en el inicio, tenemos tres jugadores nuevos con un ritmo diferente. Tenemos también los tres lesionados que se van a incorporar, que van a volver poco a poco. Un partido para romper la rutina, teníamos muy buenos momentos atrás, todo el enfoque estaba en nuestra defensa", decía el técnico griego.

"Hubo un poco de cansancio al final por cómo fue el partido. No es para sacar conclusiones, pero la valoración es positiva. Con las ganas y muy buena actitud de los jugadores podemos hacer cosas. Tenemos que hacer que Norris Cole coja su forma de juego, Micheal también, que está a un 60% y el resto de los jugadores deben dar un paso adelante en todos los aspectos", terminaba el heleno.

Joan Plaza: "Insistiendo con otros jugadores no sabemos lo que hubiera pasado"

Joan Plaza, ex técnico cajista y ahora en el Coosur, dio su versión de lo que había pasado. "Lo más importante es que no hay lesionados, hay muy buena actitud y ganas de seguir creciendo. Hay buena dinámica, he acabado con buenas sensaciones. Siempre he pedido tiempo muerto cada cinco minutos de cuarto, todos menos Marko no han pasado de 20 minuto porque para mí es una prioridad que estén sanos, descansados. Es evidente que insistiendo con otros jugadores no sabemos lo que hubiera pasado", argumentaba el técnico catalán.

El barcelonés dio minutos a sus más jóvenes: "Para ellos es importante no jugar 30 segundos, sino en el primer cuarto, en el segundo, asumir equivocaciones. Es una lectura para que todos los chicos de la cantera sepan que mientras trabajen bien y Plaza sea el entrenador tendrán sus opciones".