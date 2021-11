Katsikaris: "Soy muy optimista, no me gusta la miseria de buscar siempre el lado negativo"

Fotis Katsikaris tiene en este parón una buena oportunidad para avanzar en la conjunción y mejora del Unicaja en esta temporada irregular, en la que no hay nada perdido pero en el que se ha complicado estar en el primer objetivo ineludible (descontando la presencia en la siguiente fase de la BCL), la Copa del Rey de Granada. El técnico estuvo en los micrófonos de Radio Marca Málaga y habló largo y tendido de la situación del equipo, del club, de las perspectivas, de la plantilla...

"Hay victorias y derrotas, las sensaciones son importantes, hemos ganado antes del parón y queremos hacer los menos fallos posibles jugando en casa. Tenemos que estar atentos y bien preparados para jugar los próximos encuentros. Siempre hay mucho trabajo, perdiendo o ganando, porque esto no para. Es un deporte muy complicado, hay muchos detalles, tienes que trabajar mucho. Tenemos este parón con la gente que se ha quedado aquí, hay cosas que tenemos que mejorar. Que los cuatro chicos que estén con la selección disfruten, volverán con ritmo de juego", analiza Katsikaris, que habla de lo que se hará en estos días de trabajo: "Estamos evaluando las cosas que estamos haciendo, lo que tenemos que mejorar, encontrar esa consistencia en el juego. Estos días vamos a trabajar con tranquilidad, en el vídeo y en la pista. Siempre veo el vaso medio lleno, soy muy optimista, no me gusta la miseria de buscar siempre el lado negativo. Siempre hay un aprendizaje en nuestro juego y nuestro deporte. El equipo tiene margen de mejora, no estamos en el nivel que me gustaría estar por muchos factores. Es la liga más fuerte de Europa, un ejemplo es el Fuenlabrada, que jugó muy bien el sábado, por plantilla no parece un último clasificado. Cada partido es complicado, fuera o en casa, hay mucha calidad en esta liga. Tenemos que mejorar bastantes cosas. Lo primero es la concentración, hay muchos altibajos. Hemos mejorado, estamos mucho más duros en defensa, pero no tenemos esa consistencia. Hay que ser sólidos, tener una regularidad en nuestro juego y que los jugadores den un paso adelante".

"Es un equipo parecido, más o menos. Tenemos la llegada de Cole, Eric y Barreiro, tres cambios. Mi objetivo no era tanto los nuevos fichajes sino mejorar a los que teníamos aquí. Es la base del año pasado", hablaba el griego sobre la plantilla de la que dispone: "En algunos aspectos se está consiguiendo ese salto, el equipo tiene una buena mentalidad de mejorar y competir, nos va a costar más tiempo del que pensaba, pero no podemos fallar en la primera vuelta más para ir a la Copa. Es difícil encontrar a un entrenador y que te diga que está contento. No lo estoy, pero estoy seguro de que el equipo va a jugar mejor. Podemos conseguir resultados, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y concentración jugando fuera, tienes que estar más metidos fuera de casa. Hemos perdido algunos partidos por mala suerte, otros en que estábamos hasta el final, pero los otros pueden decir lo mismo".

"En Sevilla querría ver buena salida de los partidos, siempre vamos a remolque. Tenemos calidad y remontamos, pero no podemos contra todos", decía el griego sobre lo que hay que mejorar con más urgencia: "Tenemos que perder menos balones, estar más concentrados. Tenemos bastantes pérdidas fáciles, con la calidad de este equipo hay que evitarlas. Tenemos buenos y malos momentos defensivos. Hacemos buen trabajo en el rebote, que el año pasado teníamos muchos problemas. Tenemos que recuperar la defensa en transición, recibíamos pocos puntos, pero en los tres últimos partidos estuvimos peor ahí. No hay que dejar al rival que juegue fácil. El rebote defensivo es una de las claves y ahí estamos bien".

Habló Katsikaris sobre nombres propios y temas interesantes:

Nzosa

"Tiene los mismos números que el año anterior, lo que pasa es que es un chaval que da una sorpresa y ahora se le pide más. Tiene mucho potencial, pero si tengo que ser sincero le falta mucho como jugador, su físico y todo. Tenemos una exigencia con Yannick como si fuera un referente del equipo y no lo es. Es joven, está en crecimiento, hay el runrún de la NBA y todo esto y está frustrado. Es muy maduro y se siente con mucha responsabilidad por demostrar cosas. Esa exigencia le hace daño a él y al equipo. Está en crecimiento físico y de baloncesto. No hemos podido trabajar en verano con él, tras cinco meses parado, el verano es para mejorar y no lo pudo hacer. Los dos últimos partidos ha jugado mejor, no espero cosas locas de Yannick. Actividad, intimidación, proteger el aro, aprovechar en ataque situaciones favorables. No podemos poner unas expectativas más allá de lo lógico en Yannick. Lo bueno y lo malo que tiene Yannick es que es muy maduro. Si no lo fuera, otro chaval de 17 años saldría de otra forma, sin preocupaciones a la pista. En cierto sentido, es un problema esa consciencia y madurez que tiene. Tiene una rutina diaria, una hora antes llega al pabellón y no queremos tampoco hablar demasiado con él, le puedes poner presión extra. En las últimas semanas entrena mucho mejor".

Norris Cole

"En cada partido hablamos de los puntos de la Copa. Antes del verano, incluso en los tiempos muertos lo recordamos. Podíamos acabar 9-10-12 puntos y no como acabó, sólo cuatro. Puede costar la clasificación. Él tiene un carácter, estaba sangrando por un golpe, cabreado, igual me equivoqué y debía haberlo sacado de la pista. Estamos atentos a eso y espero que no vuelva a pasar. Cada tiro libre, cada defensa, cuenta. Nos han metido un triple para acabar el partido que no debía entrar. Yo quería a Spissu, jugador totalmente distinto a Cole. Aparte de que es un planteamiento que él era pasaporte europeo y estaba abierto el mercado americano para un grande. Creo que podía encajar mejor con los exteriores. Era la primera vez en la ACB y había que probarlo, pero con la situación de Spissu, había pocos nombres en el mercado. De Cole había pocas dudas del talento, de la experiencia, de su sabe ganar. Es su primera vez en ACB. Genera para los compañeros y puede anotar. Tiene talento para meter de muchas formas. No estoy muy satisfecho con el rendimiento de Norris, siempre sabiendo su nivel y lo que necesita el equipo. Debe entender que en la ACB le van a pegar, presionar y apretar y tiene que acostumbrarse a un juego más físico. En la Euroliga no permiten tan contacto. No me sorprende que Spissu juegue tan bien en la Euroliga. Fue una decisión médica, de un riesgo de una futura lesión, ellos son los responsables de los fichajes en ese aspecto y lógicamente hay que respetarlos. Tiene mucho carácter, es un base base, un base puro".

Jaime Fernández

"Tenemos un jugador que ha trabajado mucho en verano para recuperar de su operación en los talones. Es explosivo y eso te limita. La alegría es verlo recuperado, con la velocidad habitual y ver cómo ha empezado la Liga, con mucha confianza para tomar buenas decisiones. Tenemos un problemas que intento convertir en ventaja. Hay jugadores parecidos, los minutos que tienes que compartir hay que encontrarles el sitio. Cuando Jaime juega bien Darío no estaba bien. Lo ideal es que los dos en la pista den un rendimiento al máximo. Es importante que los dos están preparados, llevan muchos años en la Liga y tienen mucha madurez. No es sólo los puntos. Pueden hacer más cosas, depende del rival y la situación. Jaime debe tranquilizarse, este parón le debe ayudar con la selección, lo he hablado antes de irse con él. En una temporada es muy difícil tener un rendimiento alto a largo plazo. Sabemos de su importancia y le vamos a recuperar. Darío y Jaime pueden jugar juntos, pero su juego es parecido, necesitan el balón en la mano, crear con el bote. Hay aspectos tácticos que estamos trabajando con los dos para que sean mejores juntos".

Carlos Suárez

"No ha pasado nada, está en un proceso, después de ocho meses sin jugar ni entrenar, no es fácil. Es veterano y conoce su cuerpo. Es importante el ritmo y los entrenamientos. Estas dos semanas van a ser muy buenas, está muy metido, con una tremenda mentalidad, es cuestión de tiempo que entre en la rotación. Me encanta Carlos, nos puede dar aspectos en el juego que no tenemos ahora mismo. Él y Alberto nos dan ese plus de dureza, de la experiencia que tiene. Es fundamental. Estoy esperando que entre en la rotación normal".

Rubén Guerrero, Micheal Eric y fichar

"Lo que sale en la prensa, no puedo contar nada. Estamos en el mercado día a día, por cualquier cosa que puede pasar, por lesión o por otra cosa. Si hay que hacer un cambio es por que venga alguien para ayudarnos, pero no cambiar por cambiar. Le tenemos mucho cariño a Rubén, es de la casa, queremos que juegue y que rinda. Él ha confesado que es su peor enemigo. Tiene que romper él mismo, creer en sí mismo. Con el trabajo que hace lo merece. En los últimos partidos ha jugado menos, pero en la mente tengo que puede ayudar. Puede ser que necesitamos un jugador interior, sí. Estoy esperando a Micheal Eric, no puedo estar contento con su regularidad. Tuvo sus problemas, pero trabaja bien, con experiencia, debería dar una garantía, de regularidad y consistencia, no sólo puntos. Tiene apagones, momentos brillantísimos, parece que no puede respirar... Si nos da esa consistencia se puede gestionar con Yannick y Rubén, pero a veces no están en los tres. Lo primero es el tema económico, sí que hay jugadores en el mercado, pero muy caros. Tiene que ser un jugador dentro de la economía y valorar si mejora lo que hay. No es un tema de posición, más de nombre. Un jugador de cuatro o cinco muy móvil podría valer. Se trata más de nombres que puedo encajar y que esté en la economía. Ahora mismo no hay nada, creo, con Rubén. Seguro que no es bueno para el jugador, no ayuda que salga. Estamos con él y él sabe perfectamente lo que pienso de él".

Copa

"Estamos en la lucha muchos equipos. Es nuestro objetivo, soy muy optimista, vamos a hacer todo lo posible. Todo va a ser duro, pero tenemos la calidad y un grupo de jugadores. Sin presión no puedes llegar a ningún lado. Hay presión constructiva y la presión que te hunde. Autopresión y autoexigencia para competir hace falta, si no no puedes llegar a ningún lado. Con un par de malos resultados te puedes quedar fuera. No somos máquinas. Tenemos tres partidos fuera y tres en casa, cada partido será duro. Tenemos que estar preparados porque no hay margen de error, hemos cometido los errores que hemos cometido. Espero que hayamos aprendido. Cada error te castiga. Físicamente estamos muy bien, podemos aguantar un calendario exigente con los entrenos. No hay problemas musculares, puede suceder, si nos respetan las lesiones es poner la cabeza y la mente y jugar juntos y mejorar. Creo que con nueve victorias se puede llegar a Granada, con 10 seguro se está, con nueve y un average bueno se puede estar. Murcia y Manresa tiene calendarios duros en teoría, pero soy de partido a partido. Ahora mismo sí, pero al principio no sabía con quién jugábamos en la jornada 10. No me gusta pensar más allá de dos semanas".

BCL

"Sobre el partido de Dijon siempre hay un partido así en cualquier competición. Le ganamos de 30 dos semanas atrás, con pocos cambios. Salimos con muy mala mentalidad, pensando que iba a ser fácil, un exceso de confianza. Estaban avisados, he vivido situaciones parecidas. Le ha molestado al equipo mucho, no sólo a mí. Queríamos recuperar, pero ya no estábamos. No era casualidad, no estábamos centrados defensivamente. Perdimos 17 balones, el ataque fue malo. Espero que no se vuelva a repetir. Estamos bien, el calendario es más humano en la BCL y tienes la oportunidad de jugar partidos, competir y entrenar. En la segunda fase será más difícil. Nuestro objetivo en la BCL es llegar lo más lejos posible. Hay muy buenos equipos. Es una competición europea, hay equipos experimentados, son campeones de sus ligas. Si podemos ir a la Final Four podemos hablar de nuevo".

Abromaitis

"Es la mejor noticia, es el jugador más regular, no cambia la cara. Juega 10-40-30 minutos es un profesional tremendo, una persona excelente. Nos está ayudando mucho. Está más en el rebote, más en el contacto, en ataque y defensa".

Plantilla y club

"Yo creo en este equipo, dentro de las circunstancias, de los cambios y el presupuesto, hemos hecho un equipo para competir, para sacar la mejor versión. Mi trabajo es el tema deportivo. Estuve unos meses en Málaga y un cambio institucional, de la Fundación y el club. No puedo opinar más que sobre cómo es el tema deportivo. Lo único que me preocupaba era eso, los contratos, quién podíamos fichar. No tengo opinión sobre los cambios, cada persona es diferente. El nuevo presidente tiene las cosas muy claras, la relación es buena, es una persona de deporte, ama el baloncesto. Cuando estás en el deporte tiene más feeling con lo que pasa. Él sigue el baloncesto, lo seguía en el pasado. Viaja con el equipo, es un detalle importante. Me gusta el buen fútbol, la Champions, la Eurocopa, Mundial. Tengo mi debilidad con Athletic de Bilbao, en mis cinco años allí conocía a mucha gente del fútbol. Aún no he ido a La Rosaleda, la próxima oportunidad que tenga quiero ir".

Afición

"Yo estoy muy contento con cómo ayuda el público que va al Carpena. No puedo juzgar a una afición o la idiosincrasia de una ciudad. Este club tiene muchos éxitos e historia e igual pasamos una transición ahora. Hay aficionados de las victorias y aficionados del equipo. Hay aficionados que aparecen cuando el equipo va bien, lo digo con mucho cariño, otros están siempre. Los que vienen son impresionantes. Hubo pitidos al descanso y me gustó que pitaran, sin exageraciones, era decir 'chicos, estamos aquí, pero espabilaos'. Es un reto difícil pero me encanta. Hay exigencia de la prensa, de la gente. Con mucha cariño, digo que hay poca humildad en la prensa, sabemos lo que hay y la exigencia de llevar a los grandes, pero hay ciclos que se cumplen y finalizan y vuelves con una buena preparación y mentalidad, sólo así regresas arriba. Estamos en los dos últimos años buscando tener los pies fuertes en el suelo y apoyarse para ir arriba".

Cantera

"Sé perfectamente la tradición de Los Guindos. Tenemos jugadores de la cantera, más españoles que otros equipos. Es buena la identificación, no sólo de los aficionados del Unicaja, también del resto de españoles que les gusta el baloncesto. Estamos haciendo un buen trabajo con los canteranos, hay unos chavales que nos pueden ayudar y tener como objetivo llegar al primer equipo".