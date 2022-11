Kendrick Perry no está a tope, pero viaja a Santiago y piensa jugar

Kendrick Perry viajó con la expedición del Unicaja rumbo a Santiago de Compostela para jugar este sábado contra el Obradoiro en el regreso de la competición de clubes tras el parón por las ventanas de partidos internacionales. El base de pasaporte montenegrino se lesionó hace una semana en un partido con su selección, con una contractura en la espalda. El jueves completó parte del entrenamiento, aunque con cargas medidas y a menor ritmo. Este viernes hizo toda la sesión. No está a tope, tiene alguna molestia, pero viaja con el resto de la expedición. Está mentalizado para echar una mano en Fontes do Sar.

Perry no quiso arriesgar el pasado lunes en el partido ante Lituania y, tras dos viajes largos, descansó el miércoles y ha ido progresivamente. El staff del Unicaja testó su situación y ha incrementado el ritmo el segundo día de trabajo. Ahora queda ver cómo evoluciona en las próximas horas, aunque la idea del jugador es saltar a la pista para ayudar al equipo a conseguir una victoria que sería muy importante para encarrilar la clasificación para la Copa del Rey. Tyson Carter o Nihad Djedovic pueden echar una mano para subir el balón y crear algo de juego para dar un receso a Alberto Díaz en el caso de que Perry no pudiera jugar, pero no es la idea de partida.