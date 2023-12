Kuzminskas, cuyos derechos ACB aún pertenecen al Unicaja, se fractura una mano

Mala noticia la que llega desde Atenas. Mindaugas Kuzminskas, aún propiedad del Unicaja en ACB, estará varias semanas fuera por una rotura del cuarto metacarpiano en su mano izquierda, según anunciaba el AEK de Atenas en las últimas horas; lesión producida en un partido liguero ante Peristeri, último rival de los malagueños en BCL. Golpe para el equipo que dirige Joan Plaza, rival potencial para ser campeón de BCL, de las estructuras más sólidas y poderosas de la competición. Relación profesional entre Kuzminskas y Plaza que comenzó en el Zalgiris Kaunas y se desarrolló en Málaga, tres temporadas donde el Boquerón Báltico deslumbró, recuerdo agradable y una vuelta que ha estado sobre la mesa varios veranos, pero que no se pudo concretar. El jugador pidió volver el pasado verano, mientras el Unicaja se guarda la carta por si surge la opción, u obtener rédito económico. Ahora, y a corto plazo, no parece tener hueco. Pero no supone un perjuicio que la carpeta esté metida en el cajón. Y desde el club se le monitoriza.

A sus 34 años, carrera que parecía tambalearse en las últimas temporadas, ha encontrado un buen lugar en AEK. Asentado como un cuatro, metamorfosis del baloncesto que le ha llevado a esa posición, está promediando 13.7 puntos, 4.3 rebotes, 48% en tiros de dos, solo un 20% en triples y 13 de valoración en BCL, números notables y que refuerzan que aún tiene cuerda en el primer nivel. Está en Atenas para campeonar, por lo que no sería extraño que a final de temporada haya algún duelo entre AEK y Unicaja. Uno de sus picos baloncestísticos fue en Málaga, ciudad con la que mantiene cierto vínculo.

No ofrecía AEK unos plazos concretos, pero se perderá gran parte del Round of 16 de BCL, grupo que comparte con el UCAM Murcia, segundo y tercer mejor equipo de la competición, según el último ranking elaborado en su web. El resto de rivales saldrán de duelos del play in: Le Mans frente a Promitheas, además del Hapoel Holon ante Oostende. El Unicaja, desde la distancia, observará su evolución.