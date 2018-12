Wiltjer saca el boleto para China

Canadá sacó su billete para el Mundial de China con una contundente victoria en Brasil (67-94). Y, muy probablemente, lo obtuvo también Kyle Wiltjer con una deslumbrante actuación en los partidos más complicados, en Caracas y Sao Paulo, del grupo clasificatorio. Volvía a la selección el jugador del Unicaja tras tres temporadas ausente (en 2015 fue su último torneo) y lo hizo a lo grande.

Wiltjer fue el mejor jugador del partido, con 25 puntos (6/7 en tiros de dos, 3/10 en triples y 4/4 en libres) y siete rebotes en 29 minutos en pista. La selección de Brasil fue triturada por el equipo canadiense, en el que el ala-pívot cajista llevó la voz cantante. Es la selección del país norteamericano un equipo con bastante potencial, su baloncesto ha crecido en la última década. Tiene 14 jugadores en la NBA (ausentes todos en la lista) y la presencia en China va a estar cotizada.

.@kwiltj 🧐👏:🏀 25 points🏀 7 rebounds🏀 94-67 win over @basquetebrasil 🇧🇷🏀 @CanBball 🇨🇦's classification to the #FIBAWC! pic.twitter.com/hQmHXbfVXa