Lenovo Tenerife - Unicaja: Tiempo de play off (21:00)

Tiempo de play off. Sensaciones que parecían olvidadas para la afición del Unicaja. Desde la campaña 2018/19 no los jugaba el cuadro malagueño. La pandemia y dos temporadas horribles propiciaron que se viera por la tele. El curso mortecino de la historia del club ha cambiado esta temporada. La Copa da un lustre tremendo a la campaña, pero hay que mirar la fotografía completa, ha sido mucho más que un fin de semana iluminado. 24 victorias en la temporada regular y más de 75% de triunfos en los partidos disputados esta temporada equivalen a un año extraordinario comparado de donde se venía. El Unicaja ha pasado a ser el equipo con más asistencia de espectadores de la competición y se vuelve a sacar pecho por un club con unas peculiaridades que ha recuperado la ilusión y una identidad.

Desde la temporada 2016/17 no está el Unicaja en semifinales de ACB, fue el año del anterior título, la Eurocup. Cinco temporadas de ausencia entre los cuatro mejores, el que era el lugar natural que se perdió y que costará recuperar mucho. El Lenovo Tenerife (21:00 horas) es el rival en estos cuartos de final, con factor cancha adverso. Estuvo carísimo, porque no ha bastado un gran registro de 24-10. En un estrecho margen de puntos osciló todo. El clásico moderno con el club aurinegro vive un nuevo capítulo. En Copa, BCL y liga regular se han medido y ahora en el play off. Las diferencias de los partidos han sido siete, tres, cinco y cuatro puntos. Síntoma de la igualdad reinante. Hay tablas (2-2) en los enfrentamientos, aunque pesa bastante más el título de Copa. Ahora está en juego el acceso al Top 4 junto a, presumiblemente, los tres equipos de Euroliga pata negra si se cumplen los pronósticos.

Qué decir del Lenovo, el equipo que gobierna un cuarentón que tiene el elixir de la juventud, Marcelinho Huertas, que ofrece su mejor versión como jugador en su madurez, al estilo Chichi Creus. Con él, el MVP de la competición, Giorgi Shermadini. Acompañado de otros tres ex cajistas: Sasu Salin, Jaime Fernández y Tim Abromaitis. Y una pléyade de jugadores con un alto conocimiento del baloncesto y que juega de memoria. Es un partido que es cuestión de ritmo. El alto que pretende imponer el Unicaja y el control (no por ello menos bello) que propone el Lenovo Tenerife. Se conocen bien Vidorreta y Navarro, además de tener buena relación. Parece complicado introducir muchas novedades en baloncesto de este nivel y sorprender, pero habrá que estar atentos a lo que ofrecen los dos.

El play off es esencia del baloncesto. Hay que disfrutar de la presencia del Unicaja en este escenario de nuevo, en el que debe estar siempre. Los años peores sin mucho recorrido, pero los mejores, como éste, soñando despiertos. La temporada es sensacional pase lo que pase. Pero este grupo que ha cautivado a todo el unicajismo transmite hambre y ambición.