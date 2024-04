Lenovo Tenerife - Unicaja, un partido de 600.000 euros

El Unicaja ya enfoca la final de BCL ante Lenovo Tenerife. Predestinados a cruzarse en este escenario alguna vez. Y será en el Belgrado Arena este domingo (20:00 horas), partido que trasciende más allá de la resolución de un título, dos clubes cansados de verse en los últimos doce meses y habla bien de ambos. En lo económico, un cheque de 600.000 euros, la cantidad que se embolsará el ganador de esa final, que supone una buena inyección. La BCL va dando pasos en muchas parcelas, pero tiene margen en esos premios, solo rentable, al menos en el caso del Unicaja, si es campeón y puede embolsarse el millón de euros, que sería lo acumulado desde que se empezó el camino en Szombathely, allá por octubre. El Unicaja tiene garantizados 300.000 euros por ser finalista, recompensa por batir al UCAM Murcia en la semifinal; más los 105.000 euros en el bote antes de llegar a Belgrado. 405.000 euros en total. Todavía sale a pagar esta edición, por los costes de algunos viajes, o ese irritante chárter hacia la capital serbia. El ganar la final ya generaría un superávit, aunque tampoco para tirar cohetes.

Eran 105.000 en el acumulado hasta Belgrado. Cada club recibe 40.000 euros por participar en la Basketball Champions League de partida. No hay ningún premio por pasar la primera fase. Se otorgan 7.500 euros por cada partido ganado en el Round of 16. Al haber vencido en los seis duelos ante Strasbourg, Cholet y Tofas Bursa, por duplicado, son 45.000 euros más a añadir a la cuenta positiva, 85.000 por tanto hasta ese instante de la competición. Nadie ganó más que el club cajista. Hay que añadir 20.000 euros más después de los cuartos final, 10.000 por cada victoria ante el Promitheas Patras, similar valor el hacerlo en Málaga que en Patras, con el tope lógico de dos, que son los que dan el billete para estar en la Final Four.

Ya se ha superado el premio de la temporada pasada. El Unicaja recibió en la 22/23 en BCL 97.500 euros, efecto de la mala Final Four de Málaga, que no dejó de rédito ni un céntimo al quedar cuarto. Igual que en Belgrado. El ganador del tercer y cuarto puesto sumará 100.000 euros, bien UCAM Murcia o Peristeri se llevará solo la experiencia del Belgrado Arena. Extraño, y que ya en 2023 se llamó a la reflexión a la FIBA, que no movió un dedo. No está en esa tesitura el Unicaja, tampoco el Lenovo Tenerife. La final de las finales por la BCL. Y 600.000 euros en juego.