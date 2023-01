Lenovo Tenerife - Unicaja: No es un partido cualquiera (20:00)

Las vacaciones navideñas acaban con un último plato suculento en San Cristóbal de La Laguna. Allí, en la hamburguesa del Santiago Martín, el Lenovo Tenerife recibe al Unicaja (20:00 horas), en un duelo que es más que un partido de temporada regular. No es un duelo cualquiera. Se miden dos equipos igualados en el cuarto puesto de la tabla (por delante los malagueños por el average) de la ACB, a sólo un triunfo del trío magnífico de la Euroliga. En juego está la plaza de cabeza de serie de la Copa del Rey, que no es un premio menor aunque ningún cruce será sencillo. El corte está a tres partidos y quien gane tendrá un buen trecho hecho tras sellar la clasificación matemática.

Pero es más que eso. Un proyecto como el del Lenovo se ha nutrido masivamente de descartes del Unicaja y lo ha hecho mejor en el último lustro. Pasado el primer tercio de la temporada, por primera vez en tiempo el equipo malagueño parece haber dado con la tecla tras realizar una revolución en la plantilla. Dos jugadores muy válidos, Abromaitis y Jaime Fernández, cogieron la ruta abierta con destino a Tenerife. Ha sido líder el Lenovo durante el grueso de la primera vuelta, pero ha encajado tres derrotas en los últimos cuatro partidos, no está en una buena secuencia. En el partido de Murcia del viernes no aguantaron la subida de nivel del UCAM en la segunda mitad y pareció no sobrarle la energía. Poco más de 48 horas después juegan ante el Unicaja. Es un equipo bastante veterano, con 31.6 años de media, el jugador más joven cumple 30 en 2023. El Unicaja también tiene hombres de mucha experiencia y madurez, son equipos que saben lo que quieren. El poso del Lenovo no lo tiene el cuadro de Ibon Navarro por una mera cuestión de tiempo, de asentamiento de un proyecto con un mismo entrenador y con un armazón similar. Pero sí tiene el hambre, la necesidad de mostrar y reivindicar, que comparten los 12 jugadores cajistas.

A la espera del refuerzo interior, se trabaja en la difícil operación de Yankuba Sima, hasta Tenerife se desplazaron 12 jugadores, con Mario Saint-Supéry en lugar del lesionado Augusto Lima. Brizuela y Kalinoski jugarán o no según sean sus sensaciones en las próximas horas aunque se espera que puedan echar una mano ante un rival de máximo nivel, el mejor de los terrenales en el baloncesto español de los últimos años. Es algo más que un partido de temporada regular y una buena oportunidad de continuar una escalada reconfortante.