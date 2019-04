No fue un gran partido el de Mathias Lessort en Zaragoza. El francés no se encontró demasiado cómodo en el Príncipe Felipe. Metió los seis primeros puntos del equipo y después pasó un tanto desapercibido. Hay una razón de peso. Y es que el francés jugó con 39 grados de fiebre en tierras mañas. No estaba en condiciones para jugar, pero el francés quiso saltar a la pista y echar un cable al equipo aunque distaba de su estado ideal. Un buen detalle de compromiso.

Lessort, de hecho, no estuvo en el entrenamiento del equipo este martes, en el que se registró la buena noticia del regreso de Jaime Fernández. Y es que aún estaba en cama y se encontraba débil por el esfuerzo realizado. No estuvo en la sesión dispuesta por Casimiro, en la que se registró, a cambio, la presencia de Ismael Tamba, pívot del equipo junior de 2.01 metros y que es internacional con la selección española, estuvo con la sub 17 el pasado verano.

Sigue sin entrenar Adam Waczynski, con sus problemas físicos que ya le hicieron perderse el partido en el Príncipe Felipe del pasado domingo. Sí estuvo Ryan Boatright, que empezó a entrenarse tras los problemas con el tobillo que han propiciado su ausencia en los dos últimos partidos. Salvo contratiempo, parece complicado que el americano vuelva a entrar en la rotación. Alberto Díaz ocupó su ficha en la ACB. No es descartable la opción de que rescinda si la situación se prolonga.

Estuvo también el base Lucas Muñoz, que ha participado en los dos últimos encuentros del equipo, en el entrenamiento para ocupar el puesto de Waczynski.