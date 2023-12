Lima y la competencia interior: "Ibon va a tener un quebradero de cabeza"

Augusto Lima ya es uno más en la dinámica del Unicaja. Ha entrado a buen ritmo el brasileño en rotación. Puesta en escena en Grecia que fue ilusionante y con Ibon Navarro dándole peso también en Murcia, mensaje patente de que cuenta, pese a que necesitará un recorrido para ser el Lima de antaño. "Estar un año fuera de las pistas fue muy difícil. Al final solo sé, también mi familia, lo que hemos pasado. Pero ya me lo he quitado de encima. A poner toda la fuerza del mundo y estar a tope. Tuve la ayuda de mucha gente, sobre todo del club, mi familia. Al final es muy complicado estar un año sin jugar. Pero al final no es volver; recuerdo los diez primeros días, donde no podía moverme y tuve que estar todo el día en la cama. Tuve un pequeño bache y no sabía qué iba a pasar. En cada momento he tenido ayuda del club, sobre todo los aficionados, que para mí ha sido muy importante. Tenemos un cuerpo técnico impresionante también. Me lo pusieron todo mucho más fácil. Los fisios y el club buscaron incluso otro centro de entrenamiento, así que dar las gracias a Marcos (preparador físico), Mario (fisioterapeuta) y todo el cuerpo técnico, a Ibon, que ha estado en el proceso, y sobre todo al presidente, porque ha apostado por mí. Hoy en día no se ve mucho eso. Estando un año fuera, sin saber cuándo vas a volver, que un club apueste por ti, y no uno cualquiera, sino el campeón de Copa del Rey. Por eso me siento valorado. Dar las gracias al club y presidente por lo que han hecho por mí", explicaba en Ser Málaga. Terapia invisible en un camino largo, aunque con esa rodilla ya sana.

"Son muchos años jugando al baloncesto, así que no estaba nervioso. Sabía lo que tenía que hacer. Aún me queda mucho porque tengo que ponerme a tono, pero ya he dado un paso", contento el brasileño. Y una contrarreloj hacia la Copa y que puede llegar en su tono competitivo ideal. "Obviamente tengo ganas que llegue la Copa porque es en Málaga, con nuestra gente y familias. Va a ser algo importante, pero hay que ir día a día y sobre todo disfrutar; tratar de devolver todo ese cariño en la pista, porque un año es un año, y la situación de mi cuerpo la tengo que respetar después de tanto tiempo. Respetar los minutos de Marcos, sistemas y tratar de sumar, además que los compañeros confíen en mí. Lo único que he cambiado es que soy más lento y salto menos. Es una cuestión de tiempo y trabajo. Al final es un camino muy largo. Sé que me voy a recuperar, pero tengo que tener paciencia. Lo importante es que defienda, coja los rebotes, haga los pases que siempre supe, en definitiva que sume. A partir de ahí, tratar de crecer".

Y una competencia que se endurece, pero que se toma como algo sano. "Es buen momento volver así porque el equipo está rodado. Pero también voy a encontrar complicaciones porque tengo que sumar y va a estar difícil. Voy a pelearme por minutos con muchos jugadores que están jugando bien, en rotación, pero lo importante es que el equipo suma uno más. Ahora es un quebradero de cabeza para Ibon, que va a tener más problemas, pero lo importante de este grupo es que todos sabemos lo que queremos hacer".