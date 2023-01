Limoges - Unicaja: Mística en Beaublanc (20:30)

En el grupo que le correspondió en suerte en este Round of 16 de la Basketball Champions League (BCL) al Unicaja hay bastante historia. Ninguna como la del Cercle Saint-Pierre de Limoges. Un club que en 2029 será centenario y que luce en su palmarés cinco títulos continentales. La Euroliga en la que Boza Maljkovic hizo magia en 1993 para derrotar al Madrid de Arvydas Sabonis y a la Benetton de Toni Kukoc, una Recopa y tres Copas Korac, dos de ellas ganadas al Sibenka Sibenik. El equipo no dice mucho en la actualidad, pero era en el que emergía el Mozart del baloncesto europeo, Drazen Petrovic. Así que a un club con tan honorable pasado se le debe máximo respeto. La otra seguro que les suena, es la final de 2000, la primera que jugó fuera de España el Unicaja. Hincó la rodilla ante equipo equipo dirigido por Dusko Ivanovic y con el gran Marcus Brown haciendo diabluras acompañado de Bonato o el después cajista Fred Weis. Fue la última gran noche de Ciudad Jardín, aquel 22+1 que no se alcanzó.

Hasta el corazón de Francia, en la región de Limusín, ahora integrada en la Nueva Aquitania, viajó en chárter el Unicaja un día después de su magnífica victoria ante el Valencia Básket. Los grandes equipos demuestran madurez tras una gran victoria como la cosechada ante los taronjas. Por ahí van los mensaje de Ibon Navarro. Se está a mitad de temporada y se ha conseguido mucho, como que vuelvan a acudir 8.000 o 9.000 personas en cada partido, pero queda mucha temporada por delante. El equipo va creciendo, no se detiene su progresión y así deberá ser si quiere subir cotas más altas. Parece un objetivo realizable estar en la Final Four de la BCL y pelear el título, pero no se admiten despistes en una fase tan corta como ésta, con la Copa y las ventanas por medio entre la primera y la segunda vuelta. Hay que aprovechar los picos de confianza y robar esa victoria a domicilio que dé la tranquilidad de rematar en casa el pase a la siguiente fase, si es posible con el factor cancha a favor. El nivel de baloncesto que está mostrando este año el Unicaja es muy alto para el calibre BCL, pero ahora se van cribando equipos y llegan los mejores.

En Beaublanc, la coqueta pista con el parqué más colorido de Europa, espera un equipo con las trazas habituales de los equipos franceses, poderoso físicamente y con capacidad atlética, algo parecido al Dijon, con el que el año pasado se sufrió mucho en su pista y en éste se le ganó con autoridad. Vienen de una derrota dura en Estambul ante el Galatasaray después de un gran triunfo en la prórroga en Ludwigsburg en el tercer partido del play in ante un equipo en teoría superior. Bryce Jones es un jugón peligroso, hay hombres fuertes y Nicolas Lang mete muchísmo de fuera. El Unicaja ha tumbado a rivales más fuertes esta temporada, pero hay mística en Limoges y si no comparece una buena versión cajista se sufrirá mucho.