López Nieto: "El Unicaja ha sido visto como un club algo pijo y hay que tener un poco de mala leche"

Además de razonar, bajo su punto de vita, las bondades de cambiar el universo Euroliga por la FIBA y explicar su idea de lo que debe ser un baloncesto más abierto, Antonio Jesús López Nieto habló en Zona Verde sobre más temas.

"Vamos con ilusión, creciendo en equipo. Se me han hecho muy cortos estos primeros días en el club. Hay un caudal humano de gente importante dentro. Sabía dónde venía, lo que quería, tenemos un plan estratégico. Los técnicos y jugadores deben seguir su camino, que confluyen pocas veces con los nuestros. He estado en el palco en otras situaciones. Yo veo baloncesto o fútbol de manera tranquila, salvo cuando juega el Unicaja o el Málaga. Cuando íbamos de 20 y bajaron a 7 te entran ganas de bajar y dar el cante, pero estaba tranquilo. Me gusta que la gente esté ilusionada, pero el camino es muy largo, la ACB es muy difícil, el Breogán recién ascendido gana por 20 puntos a un grande, nuestro próximo rival, el Tenerife. Sólo dos victorias fuera de casa, el Madrid sufre con Burgos, el Barcelona con Murcia, el Fuenlabrada pierde de 25 y casi remonta, vimos un baloncesto áspero en Valencia, físico y que hay que ganar también...", explicaba el nuevo presidente cajista.

"La plantilla para mí es la mejor de España. Las cuestiones internas la debatiremos dentro, pero los que se visten de verde son los mejores. Y los días que pierdan, más. El esfuerzo no se negocia. Al público le gusta eso y también que haya identidad, ADN nuestro. Y eso lo va a tener", asegura López Nieto, que explica su relación con la plantilla, a la que habló con franqueza en el inicio de la pretemporada: "Soy el presidente y ellos los jugadores. Quiero saber sus inquietudes y yo les transmito las del Consejo. La camiseta que llevan no es comercial, tiene más de 40 años de historia, hay muchas vivencias detrás. Quería trasladarles ese compromiso. Siempre me acerco cuando veo a alguno derrotado, veo que el equipo a veces no es mentalmente fuerte. Le digo que no pasa nada y si pasa, tampoco pasa nada. Es deporte profesional, se puede perder. Si hay compromiso y ganas, hay que saber perder. Es más importante manejar los momentos que derrota que disfrutar de las victorias".

"La cultura, los valores, la historia hay que respetarlas, por supuestos, pero a veces hace falta un poquito de mala leche. En Málaga se puede vivir muy bien, pero hay que defender una camiseta. Hay que jugar muy bien y tener compromiso y ganas. Se puede jugar mal técnicamente, pero tienes que sudar esa camiseta, exprimirla. Si son cinco minutos, es lo que te pone el entrenador, y tienes que hacer que te pongan siete el siguiente. El Unicaja tiene que ser un equipo de compromiso. El Unicaja ha podido ser visto como un equipo pijo. Entidad financiera, se cobra bien... En una negociación me dijo un agente 'Es que es es Unicaja'. Yo sólo entro en una negociación cuando hay dinero. En un equipo cercano habían ofrecido a un jugador por 60.000 euros menos. Y me dijo el agente 'Es que sois el Unicaja'. Yo le dije 'tú estás chalado'. Yo soy de El Perchel, no de la entidad financiera Unicaja. Soy de El Perchel. Al Unicaja hay que respetarlo. Podemos tener un respaldo financiero, pero somos el único equipo que se fiscaliza dos veces. Una, por la entidad bancaria; otra, por la ACB. Paga perfectamente, pero hay que pegar bocados igual. Tienen que notar los jugadores el cariño, pero también el compromiso", resumía López Nieto lo que piensa que debe ser la filosofía del club: "En estos 55 días en el club cerramos dos contratos. La agilidad ha sido total. Para cualquier duda con Spissu, ha sido simplemente por un informe médico, se le puede poner la literatura que se quiera. El informe era contundente. Hemos fichado con rapidez. Entro en la negociación cuando hay que hablar del dinero. Cuando hablo de un club pijo no hablo de los jugadores, me refiero a todo. Hay equipos que nos han sacado una ventaja en cultura de baloncesto, tenemos un presupuesto, pero hay que volver a nuestro sitio aunque costará un tiempo rebasarlos. Yo veía al Baskonia, un equipo que siempre me ha gustado y admirado, y veo su actitud y pega bocados. Desde Prigioni y demás. Nosotros hemos jugado con mucha elegancia, pero pocas veces con mala leche. Hay que ser elegantes pero con un poquito de mala leche".

"El baloncesto vive ahora un momento de freno. Había contratos más altos y ahora vive un momento más real e irá a más real aún. Los ingresos no se sostienen con estos contratos. Los contratos heredados, no quiero hacer revisionismo de mis antecesores, son importantes y seguramente ellos ahora no lo hubieran hecho. Hemos visto la salida de Waczynski, me alegro mucho por él que jugara tan bien en su debut en Zaragoza, pero el contrato no se podía aguantar. Hemos de ser un equipo sólido, lo dice Fotis y me gusta también aplicarlo fuera de la pista. Tendremos muchas oportunidades en las próximas temporadas con jugadores importantes, seguro. La marca Unicaja es potentísima. Es una marca muy potente en España, respetadísima. Todo el mundo quiere venir al Unicaja. Decían que no vendrían por la Euroliga y llaman a la puerta, no paran. Es un orgullo estar vinculado a esa marca, para un jugador, un partner o un entrenador es una maravilla. La Euroliga terminará y el Unicaja continuará", incidía López Nieto sobre el contexto de la canasta continental.

"Para el malagueño que se fuera en mayo de vacaciones con las noticias que corrieron de que si el Unicaja podía desaparecer, iba a vender a todos los jugadores, porque el club no tenía estructura... Vuelve al Carpena en septiembre y no daría crédito", defiende el presidente a la entidad: "Tras una pandemia, ojo, el presupuesto ha bajado entre un 4% y un 5%. Muy por encima de lo que se ha conseguido equilibrar en otros sitios. Se iban a ir todos los jugadores y aquí siguen los mejores. No iba a venir nadie y se han fichado a tres jugadores, dos de ellos en Euroliga la pasada campaña, un doble campeón de la NBA y otro que viene del CSKA más un cupo como Barreiro", decía el presidente cajista.

Quiso también explicar la cabeza visible del Unicaja el contexto de la situación entre la Fundación y el Banco. "Que si el club no tiene dinero, que si la Fundación... El club históricamente ha recibido dinero de la caja, de la obra social, del patronato, de todo el mundo. Nadie ha hecho el revisionismo de quién ha pagado en cada momento. Cuando llega la pandemia, se dice que la Fundación ha retirado el presupuesto y López Nieto votó a favor. En el año 19, ya el Banco Central Europeo (BCE) ordena a los bancos que no pueden repartir dividendos. La Fundación Bancaria, propietaria de una parte del banco, recibe sus ingresos de los dividendos del banco. En el 19 no tiene ningún ingreso y tiene que atender todos sus compromisos. Hay 500 empleados. Hay una obra social, una obra cultural, una obra educativa y el club. Cuando no entra dinero, el Banco se hace cargo del equipo de baloncesto en el presupuesto 20/21 ya que no tiene que dar dividendos. En el 20, el BCE repite la misma operación. No me engaña nadie cuando voto, sé lo que hay. Yo no sabía que iba a ser el presidente entonces. El compromiso del banco ha sido el mismo después. Si estamos un año con menos dinero, menos ricos, es mantener lo mismo que había. En marzo, el banco dijo que iba a dar 3.5 millones y se forma una revolución. La Fundación decide espera a que llegue septiembre y a ver cómo solucionamos el tema. De sus recursos propios, con una póliza, iguala el presupuesto. Llega septiembre y es cierto que el banco da dividendos a la fundación. Pero el 15% y es para el año que viene, próximo ejercicio. De lo que se cobraba del 100%, el banco ha autorizado el 15%. No sé lo que hará la Fundación, no nos afecta, yo soy presidente del Unicaja. Tenemos suficiente con el presupuesto y mi obligación es generar más recursos por si hubiera algún imprevisto", ahondaba López Nieto.

"Estamos tranquilos", insiste el mandamás cajistas sobre la situación económica: "Me gustaría que tuviéramos una línea presupuestaria igual y seríamos más sólidos. Estoy convencido de que nuestra velocidad de crucero es la que es, estamos estables, va a haber equipos importantes que van a tener menos estabilidad porque su financiación viene por el fútbol, que atraviesa un momento muy complicado. Se recuperará algo, pero los dos grandes, fundamentalmente el Barcelona, están teniendo recortes económicos. Tiene el problema con el contrato de Mirotic. Su contrato es más o menos casi el presupuesto del Unicaja. Me mandaron el presupuesto del Manresa y operativo es 2.6 millones, incluidos gastos, viajes, trabajadores... Tenemos que dejar esa guerra de banco o fundación. Poner en algún momento en duda una debilidad financiera que no ha sido tal cuando ha estado más de 40 años detrás y es la entidad más longeva en el deporte europeo, soportando un club, siendo su propietaria... No va ser ella la que diga 'no quiero el club' ni yo voy a aceptar un proyecto así. Yo soy de Málaga, me paseo por Málaga. Y puedo meter la pata, pero no la mano. Alguno decía que si el árbitro venía a liquidar el club. Como comprenderás, vivo aquí. Y me puedo equivocar y hacer una gestión mala, pero no voy a cerrar nada. Yo vengo a hacer crecer".

Sobre la misiva que mandó a los abonados y su acercamiento a la afición, López Nieto dice que "esa carta vino gracias al equipo de prensa, era mi intención, pero ellos me asesoraron. Un equipo es un equipo y hay que aprovechar la sinergias. He recibido a unos 10-12 aficionados en mi despacho para preguntarme cosas, en una línea o en otra. No tenemos problemas en comunicarnos. Estamos creando una vía de comunicación con la gente. A la gente le gustó el vídeo, a mí me encantó, de la vuelta al Carpena. Marcó la estrategia de regreso al Palacio. Trabajamos mucho el sistema para que perjudicara lo menos posible. En breve parece que podremos abrir más la mano. No podemos dar abonos esta temporada porque no sabemos el recorrido de la pandemia. Hemos hecho un esfuerzo importante económico, hemos buscado más el cariño que el dinero. Ha sido estrategia del club. Hay que escuchar. A veces explicas cosas que ellos no comparten e igual siguen sin compartirlo, pero te entienden. La gente de dentro siente el club mucho, mucho".

Acerca de la asistencia al Carpena, López Nieto acababa diciendo que "hay gente que tiene respeto aún a ir a multitudes. Nuestra afición es alta en media de edad, es muy tradicional. En mi presentación dije que quiero enganchar a jóvenes para que continúe la tradición. La edad alta tiene el miedo a la enfermedad y también está la comodidad a la que se está acostumbrado de tener el carné y ya olvidarte. Y ahora hay que ir al ordenador, reservar, estar pendiente. Toñi, responsable de abonados, y la gente de las tiendas ayudan de manera artesanal a muchos aficionados que piden ayuda. Hay que rejuvenecer, pero no significa echar al mayor, al contrario. Tenemos que saber nuestros enemigos naturales en el siglo XXI. Las plataformas e intentar que el baloncesto salga del nicho. Es un deporte maravilloso, pero está centrado en algo endogámico. Un deporte profesional tiene que vivir del público generalista. Si no, pierde posibilidades. La gente quiere productos muy rápidos. Aguantar dos horas un partido de baloncesto o fútbol cuesta a un joven, están acostumbrados a cosas muy rápidas. Y hay que salir al abierto. Vas a los grandes diarios generalistas de deporte y ves NBA, trozos de Euroliga y dos notitas de ACB. La gente no puede ignorar es que la ACB es la base del negocio, la que aguanta el baloncesto en España, con 18 equipos. A la Euroliga llegan muy pocos y, además, becados. La Euroliga no genera el dinero que cuestan las plantillas. Para mantener la pirámide hay que hacer que la ACB sea visible, que vuelva a los carruseles y a los periódicos. Que haya el runrún del baloncesto, pero en cualquier partido".