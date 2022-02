López Nieto: "Creo que todavía se pueden hacer cosas bonitas"

Antonio Jesús López Nieto, en el contexto de la presentación del nuevo patrocinador para el Femenino, desgranó cómo está viviendo estos duros momentos del Unicaja. El presidente compareció semanas después y reflexionó sobre la situación cajista. "Lo veo bien y espero verlo mejor. Ni hecho campanas al vuelo ni me pongo nervioso cuando la situación no acompaña. Yo creo que vamos a remontar, esa es mi opinión personal, creo que vamos a terminar la temporada por encima de donde estamos. Creo que todavía se pueden hacer cosas bonitas. Hay tiempo de recuperar. Es cierto que hasta ahora la temporada no ha sido ni mucho menos como la pensamos, somos conscientes de ello, por lo tanto entiendo que la afición esté decepcionada. Que nos den un margen que yo creo que vamos a remontar", decía con optimismo.

El malagueño insistió en varias ocasiones en mantener la calma. "Vamos a esperar, creo que hay que ser prudentes. Hemos visto buenos partidos, yo creo que los dos últimos han sido buenos. Pero hay que ser prudentes y no echar campanas al vuelo. Hay que ir paso a paso, el próximo partido es Murcia. Tenemos un mes de marzo que puede ser definitivo para un lado o para otro. Si salimos bien de marzo podemos tener objetivos muy apetecibles, pero hay que salir bien", aseguraba el máximo mandatario verde, que hablaba de los retos que hay por delante: "Los que el club tiene que tener como objetivos fundamentales. En la ACB intentar llegar al play off que no es nada fácil porque como no hemos hecho bien los deberes nos van a costar mucho los finales. En la BCL también lo tenemos difícil, pero es nuestro objetivo y si no lo conseguimos será un fracaso deportivo. Hay que conocer los problemas para intentar arreglarlos y en ello estamos".

Se quiere enfocar en el corto plazo. "Yo creo que la plantilla siempre ha estado a tope, otra cosa es que a lo mejor pues ahora entremos en una nueva sinergía. Yo los veo muy contentos. Repito, vamos a ser prudentes, no quiero ni demonizar el pasado ni idealizar el presente. Vamos a estar tranquilos, vamos al partido de Murcia. Luego tenemos un viaje a Rumanía, donde tenemos la oportunidad de revertir nuestra situación en la BCL. Luego vamos a Canarias", respondía López Nieto, que era cuestionado por la afición: "Nosotros ahora mismo estamos a final de temporada, tenemos el pack de marzo. Ahora sacar un carné para cuatro jornadas no es coherente. Lo coherente es mantener la postura que tenemos, el Carpena puede estar al 100%. Todavía no se permite la comida. Es complicado, no creo que el 100% pueda beneficiar. Lo que más puede ayudar a la gente es que el equipo tire para arriba, como yo creo que va a tirar y lo puedo decir con convencimiento, y empiece a ilusionar y se generen noticias positivas. Es el mejor marketing para volver al Carpena. Y que los horarios nos favorezcan. Estamos trabajando con la ACB para cambiar el partido del Betis, que es un domingo a las 20:00 horas. También dependemos de la televisión".