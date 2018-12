Casimiro: "Esperábamos un partido así"

Luis Casimiro atendió a los medios de comunicación en Donosti después del encuentro que el Unicaja consiguió sacar adelante, no sin apuros, contra el Delteco GBC. El entrenador cajista, en su análisis, afirmó que el guion del mismo fue exactamente como se esperaba a priori.

"Un partido como esperábamos, que había que trabajar, largo. Son partidos contra un equipo que juega muy bien, que explota sus recursos al máximo, que te hace pensar y jugar bien en defensa, tomar tiros que en el primer tiempo no metimos... Todo entraba dentro del guion y estuvimos bien a nivel mental", dijo Casimiro, que continuó: "Cuando aguantamos el partido, ajustamos la defensa, recuperar varios balones y estar acertados en el tiro, que era lo que nos faltaba, cogimos la diferencia. Fue complicado como presumíamos de antemano".

El entrenador del Unicaja continuó explicando las líneas maestras del duelo, que se resolvió en el cuarto final. Casimiro cuenta cómo y por qué movió a su plantilla: "Jugamos con bastante gente, con su calidad cada uno, y no sabemos qué día va a producir uno u otro. No me fijé mucho en la anotación, pero sé que Jaime, Roberts, Shermadini y Lessort estuvieron bien. Intentamos jugar en equipo y unos días los tiros los toman unos y otros días, otros. En un partido de producción tan alta es normal que haya varios jugadores en dobles dígitos".

No dejó Casimiro pasar la oportunidad de echar flores al rival, último de 2018. Para el entrenador del Unicaja no es un colista al uso y desgrana algunas de sus virtudes y también de sus defectos. "Son capaces de competir 35 minutos en la pista de Valencia, en Andorra ganan...cuando les falta ese físico y frescura lo pagan", aseveró Casimiro, que siguió explicando los motivos de la mala marcha del Delteco GBC, de dónde él quiso sacar petróleo: "Cuando el físico no les llega porque la exigencia es máxima es el mismo guion, es un tema de llegar con esa calidad física que probablemente el Delteco GBC no tenga".