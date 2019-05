La victoria del Unicaja en la pista del Movistar Estudiantes tuvo el corolario de la rueda de prensa de Luis Casimiro. Da tranquilidad este triunfo, el primero fuera de casa en ACB en 2019, para afrontar el último tramo de la temporada regular.

"Creo que la clave ha sido nuestra mayor solidez en defensa en el segundo tiempo y la mejora en el rebote en ese tramo de partido. Hemos mejorado aspectos de la defensa del pick and roll, que nos estaba causando problemas. Cambiamos la estrategia y fue mejor. También el rebote, no sólo el defensivo, ocho rebotes en ataque en la segunda mitad. Tuvimos segundas opciones, más confianza. Hemos tenido más solidez ahí", explicaba Casimiro.

"No sé cuántas victorias harán falta para el play off. Es una Liga muy competitiva abajo, en el medio, tras lo de Euroliga todo está muy igualado", decía Casimiro, que era cuestionado por cómo su equipo había mantenido la calma ante los intentos de reacción estudiantiles: "No estábamos tan tranquilos, cuando parece que has cogido 14 puntos y se te ponen a cuatro es que no lo tienes controlado. Nos hemos precipitado ahí, no hicimos cosas sencillas, pero sí defendimos y reboteamos para aguantar el partido atrás".

La figura de Lessort fue elogiada por Casimiro a pregunta de la prensa madrileña. "Se adapta mucho mejor con sus condiciones físicas a la defensa de Cook y Whittington, por su condición tiene más garantías para hacer el show delante y recuperar, para ayudar, para estar en dos sitios a la vez... Ha dado solidez. Shermadini ha tenido más dificultades por sus características, pero también ha estado sólido en esa defensa. Mathias da ese energía extra", explicaba Casimiro.

"Nunca hemos perdido tres partidos seguidos, hemos tenido varias veces dos pero no la tercera. En Liga Endesa no habíamos ganado fuera en 2019, pero sí en Eurocup", decía el técnico manchego, que entrenara en su día al Movistar: "Ya abres una dinámica positiva y sumas un segundo triunfo, aseguras la quinta posición y ves qué sucede con los demás equipos. Las dinámicas y estados de ánimo cambian mucho. Será bueno seguir sumando para llegar en un buen final de temporada, con gran mentalidad. Creemos más en nosotros mismos, pasamos unos momentos en que no creíamos tanto en nosotros".