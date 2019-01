En su comparecencia ante los medios previa al partido ante el Valencia Basket, Luis Casimiro habló sobre temas concretos en los que hay que mejorar y también sobre algunos nombres propios, como Ryan Boatright y Kyle Wiltjer.

El tiro, la falta de puntería en algunos jugadores (se le preguntó en concreto, por Waczynski), es un problema sobre el que Casimiro tampoco se obsesiona. Insiste en que su idea es que haya buena selección. Piensa que la hay y, si persiste, acabarán entrando los triples. "Lo que yo puedo controlar es que el equipo tenga la confianza de que tiren si seleccionan bien el tiro. Si tomas un buen tiro hay que hacerlo con plena confianza porque estamos haciendo el trabajo bien. Este es un juego de habilidad y a veces aciertas y a veces no. Estamos haciendo tiros liberados, buenos, que no contesta la defensa... Que no estemos acertados puede llevarnos a no hacer buenos tiros y eso es lo que hay que evitar", razonaba Casimiro.

Al entrenador le preocupaban otros segmentos del juego. "El rebote ofensivo, tenemos que ser más consistentes en el rebote de ataque, el trabajo previo está bien hecho. Los tiros, como es cuestión de rachas, acabarán entrando. Hay gente que es muy, muy de vivir del tiro y se presiona. El trabajo es seleccionar, insisto. El buen trabajo está hecho. Y hay que seguirlos tomando", explicaba el entrenador, que recalcaba que "estamos a nivel de mentalidad buena. Tenemos retos por delante. Hacemos en general un buen trabajo, pero tenemos que mejorar en detalles. Rebotes, reducir pérdidas... Jugamos ahora con 10 tiros menos por partido que en el tramo bueno de la temporada. Pues son cuatro cosas por un lado y cuatro por otro que no hacemos bien. Y tenemos que recuperar esos tiros".

Se le cuestionó a Casimiro por el buen partido de Ryan Boatright en Barcelona, por su evolución como elemento importante en el equipo. "No ha llegado aún a su mejor nivel físico. Cuando empieza a cansarse sus decisiones son un poco peores. Cuando está fresco es mucho más clarividente. Boat es así como lo vemos, capaz de generarse tiros, es un anotador compulsivo, con una magnífica capacidad para jugar el 1x1 e irse. Con esa facilidad abre muchísimo el campo y libera muchos tiros abiertos. Hace cinco asistencias en Barcelona y Santiago, nos vienen muy bien los tiros abiertos".

Por último, el entrenador cajista respondió a la pregunta de si no espera más de Kyle Wiltjer. Y fue contundente en su defensa. "Era la perfecta pareja de Carlos, funcionaban muy bien. Sigue siendo letal en ataque, tiene rachas e intenta mejorar. Ha sumado un poco más en el rebote y poco a poco es más consistente. No se le puede poner un pero, tiene una grandísima ética de trabajo, trabaja en aspectos del juego para crecer, para el equipo y para su futuro. Cuando un jugador es consciente de lo que le hace falta y trata de mejorar, sólo hay que apoyarle".