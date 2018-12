"El objetivo está clarísimo: pasar"

Luis Casimiro compareció satisfecho en la sala de prensa del Carpena después de la victoria. No estaba contento con la primera mitad, pero sí valoraba el cambio de chip después del mal inicio. “Fue un partido bien diferenciado en las dos partes. La primera jugando con bastantes tiros y poca defensa, sobre todo, en la contra. Con tiros abiertos y nos corrían el contraataque. La segunda, muy diferenciada. El equipo siguió tomando estos tiros abiertos, con mejor porcentaje, y con mucha mejor defensa, con intensidad para robar balones, rebotear y correr”, analizaba Casimiro.

Valorado el partido, quedaba centrarse en lo mollar, el camino que viene a partir de ahora. “Quedan 16 equipos en Eurocup, cualquiera que nos toque tiene buen bagaje de la primera fase. Son tres equipos muy consolidados. Estrella Roja un clásico de las competiciones europeas y Limgoes igual. A Valencia lo conocemos. Tienen tradición, aunque no he querido mirar mucho. He visto a Estrella Roja una vez y juegan bastante bien. No tengo un conocimiento exhaustivo de los roster, pero parece un grupo fuerte, complicado y atractivo”, señalaba Luis Casimiro, que no tiene miedo a lo que viene.

“Ahora es mucho más corto, se clasifican dos, todos los partidos son muy relevantes. Te puedes permitir una equivocación, pero no más allá”, decía el entrenador manchego, que cifra el objetivo nítido del equipo: “Tenemos que pasar a la siguiente ronda, es el objetivo clarísimo. Tiene que serlo para llegar a las eliminatorias en la mejor disposición posible. Es mejor tener factor cancha, pero el objetivo está clarísimo”.

“El prestigio no me gusta usarlo, era un grupo muy atractivo y con mucha solera en Europa. Todos conocemos a Estrella Roja o Limoges, alguna vez campeones en Europa”, incidía Casimiro sobre lo que se avecina del 2 de enero al 6 de febrero próximos, una fase rápido y sin apenas margen de error”.

“Hay una constante que es fundamental para todos los partidos, que es jugar con intensidad”, pasó a analizar Casimiro sobre la tendencia del equipo: “Con la defensa siempre salen las cosas. No era un partido fácil de jugar. Veníamos de ganar al Barça, jugábamos contra un equipo que no ganó y no había nada en juego. Este equipo ha competido y nos ha costado. Jugador por jugador son buenos, con mucho talento, capaces de meter canasta inverosímiles. El esfuerzo del segundo tiempo, de querer mantener invicto el Carpena y divertir al público, es lo mejor que podemos extraer”.

No le preocupa al entrenador el cansancio de sus jugadores. “Excceptuando que se fue Jaime a 27 minutos el resto está en 20 y bastante equilibrado. Jaime se fue un poco más, Dani podía haber jugado alguna situación más, pero estábamos apretando en primera línea. No sé conectar y desconectar, no puedo conectarlo al equipo para el Barça y desconectarlo para Turín. No sé hacerlo, por eso decía de jugar con la máxima exigencia. Me da igual lo que haya después. Si convenzo al jugador de que hay que vivir el partido al máximo nivel, no puedo hacer cosas de cara a la galería y tomar las mejores decisiones”, fue la moraleja interesante que dejó Casimiro a una victoria que cierra una cómoda primera fase antes del Top 16 más difícil.