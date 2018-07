Madrid y Málaga, pendientes de la asamblea de la ACB

Hoy es día clave en el baloncesto español. El salón de actos Eduardo Portela de la sede de la ACB acoge a las 11:00 una asamblea general donde se dirimen los puntos fundamentales de la próxima temporada. Se perfila Antonio Martín como presidente de la Asociación una vez Imbroda no alcanzó los apoyos suficientes en la anterior reunión, en la que se celebró la primera votación, y entre otras cuestiones podría quedar resuelta la sede de la Copa del Rey 2019. Málaga se postuló y está pendiente, aunque la Comunidad de Madrid es la favorita pese a que faltaba consenso en mayo.

Si todo va como previsto, la capital española será la localidad donde se dispute el torneo del KO esta temporada. En la asamblea del 22 de mayo parecía todo prácticamente acordado, pero faltaron cinco clubes por dar el sí y no se alcanzaron los 14 votos necesarios a favor. Fueron Barcelona, Baskonia, Gipuzkoa, Burgos y Unicaja quienes se abstuvieron o votaron en contra. Entre los motivos, al ser una candidatura de la Comunidad de Madrid, que no de la ciudad, se pedía el requisito no cumplido de que los partidos se disputasen al menos en dos localidades distintas.

En la competición entre ambas, Madrid tiene la ventaja de haber liberado ya algo más de un millón de euros para pagar el canon exigido por la Liga, mientras Málaga se quedó en alrededor de 800.000, la cifra que en su momento negoció para presentar su candidatura. La capital costasoleña queda pendiente de una nueva negativa en esta segunda votación, ya que no se podría dar una tercera. En ese caso deberían formalizar una nueva propuesta o esperar a la próxima temporada. Todo apunta en cualquier caso a que la Copa será en Madrid, igual que la Supercopa 2019, y Málaga abre la vía para ser la sede en 2020.

Además de la Copa y la presidencia, se votarán la admisión de los ascendidos Breogán y Manresa, la modificación de normas, reglamento y estatutos de la competición y el calendario de la ACB.