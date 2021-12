Katsikaris: “Ganamos tres cuartos, jugamos un partido bastante bueno"

Fotis Katsikaris comparecía, pese a la derrota, con cierta satisfacción en la sala de prensa del WiZink Center. Pensaba que su equipo había competido ante todo un Real Madrid y que sólo un tercer cuarto muy flojo impidió pensar en algo más. No obstante, la derrota cae y la Copa se va poniendo de color oscuro pese a las tres victorias anteriores.

“Hemos ganado tres cuartos, hemos jugado un partido bastante bueno, menos en el tercer periodo, tras la desconexión con 31-39, cuando íbamos ocho arriba. No fuimos inteligentes ahí. Hubo una falta que pudimos hacer a Tavares antes, unas pérdidas, un mal balance defensivo... Y un momento impresionante de Llull, que siempre puede ocurrir. Ese cuarto nos ha castigado mucho” resumía Katsikaris, que prefería mandar un mensaje positivo: “El equipo ha estado bien, ha luchado, ha defendido, No hemos tenido el acierto que siempre necesitas para ganar aquí o estar hasta el último instante, como nos hemos acercado. Tenemos buenos números de tiro de tres pero esta vez no pudimos hacerlos y así es la historia del partido”.

Hubo un tiempo muerto bastante vehemente cuando el Unicaja perdía por 16 puntos en el periodo final que motivó a sus jugadores para bajar la renta y arreglar algo el capital asunto del average. Fue cuestionado por él Katsikaris. “Es uno de los objetivos desde el primer día, un síntomas que había era que con casi la misma plantilla el año pasado dejaba ir los partidos. Cada punto vale oro, si queremos ir a la Copa el average va a ser importante, crucial. Pero no me gusta que bajemos los brazos, es una imagen que me molesta mucho y estaba ocurriendo. En los tres últimos minutos defendimos bien, metimos en ataque y hemos defendido mejor. Tengo que pedir perdón si se me ha visto en la tele decir palabras feas, pero quería eso, que se reaccionara”, reseñaba el entrenador heleno, que piensa aún en tono optimista sobre la posibilidad de estar en la Copa del Rey: “La sensación es positiva, creo que los propios jugadores deben entenderlo así. Si hacemos las cosas bien, con el talento y la inteligencia que tenemos acabaremos ganando. Por ejemplo, Norris no tenía su día y ya sabemos la importancia que tiene, es nuestro mejor anotador. Pese a ello, hemos podido competir y tenemos que convencernos de que podemos hacerlo en cada cancha si somo serios, estamos concentrados y con fe para ganar a cualquiera”.

Cuestionado por el asunto del rebote, controlado mejor en la primera mitad que en la segunda, Katsikaris respondía que “era una de las cosas que en la segunda parte han hecho mejor trabajo, en el rebote. En el primer tiempo apenas le dimos segundas oportunidades y nosotros sí, pero teníamos que estar mejor, poner más cuerpo, estar más atentos. Nos han cogido rebotes, un dos más uno, han metido mucho... Teníamos una desconexión en el tercer cuarto que nos acabó costando el partido”, cerraba el griego.