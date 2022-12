Mal inicio de Torneo Junior para el Unicaja (73-55)

El Unicaja Andalucía Junior comenzó con derrota el torneo en Hospitalet que reúne a los mejores equipos de la categoría. Los de Antonio Herrera cayeron ante el poderoso Real Madrid en un duelo en el que casi no tuvieron opciones de pelear. El encuentro estuvo muy marcado por un temprano problema de faltas de Mario Saint-Supéry, una de las estrellas y jugadores de mayor proyección de los cajistas, que a comienzos de segundo cuarto ya tenía tres faltas y casi no pudo entrar en juego. No terminaron ahí las malas noticias para el base malagueño, que al poco de entrar en el tercer cuarto cometió su cuarta falta y, además, se marchó cojeando al banquillo tras un mal apoyo en una entrada a canasta. Habrá que esperar para conocer el alcance de la dolencia.

El base solo pudo disputar 13 minutos y solo sumo tres puntos, todos de tiro libre. Lo que sí se produjo fue el debut de Markus Moller de verde. El joven danés disputó sus primeros 20 minutos como jugador de la cantera cajista, aunque solo anotó dos puntos. Hasta el momento solo había entrenado con el equipo y se nota la falta de rodaje en un partido con sus nuevos compañeros.

Al descanso la ventaja ya era de 16 puntos, aunque el tope llegó hasta los 32 tantos. En el último cuarto, los malagueños consiguieron sumar algo más para el 73 a 55 final. Hugo Vázquez fue el máximo anotador de los cajistas y del encuentro con 18 puntos. Rubén Vicente aportó también 11 tantos para los malagueños. El Unicaja tiene una nueva oportunidad hoy ante el Joventut de Badalona a las 10:30 horas y ante el CB Gran Canaria a las 18:00 horas.