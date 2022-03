El Málaga, pendiente de Víctor Gómez y Loren Zúñiga

Dos futbolistas del Málaga acaban este martes su periplo con las selecciones españolas antes de regresar a la disciplina del equipo. El caso de Víctor Gómez es el que hace estar más alerta. El lateral ya jugó el viernes 90 minutos en la victoria (8-0) ante Talavera en la clasificación para el Europeo sub 21. El equipo de Luis de la Fuente juega este martes a las 15:00 horas en Eslovaquia en un partido que puede ser la llave para firmar el pase al torneo continental. No habrá mucho margen de recuperación para estar el viernes en Girona, aunque la importancia del partido y del jugador hace suponer que será parte del once titular si no hay ningún percance.

Mientras, en Alicante está España sub 19 (18:00 horas), con Loren Zúñiga. El delantero canterano fue titular el pasado miércoles en el empate ante Austria y toca ahora un partido decisivo ante Dinamarca, que cayó 2-0 ante los centroeuropeos. España necesita ganar a los daneses por 2-0 o más (siempre que no vea una expulsión, el siguiente criterio de desempate). Loren apenas ha contado para el primer equipo, pero es pieza clave en un Atlético Malagueño que se va complicando estar en la fase de ascenso a Segunda RFEF.