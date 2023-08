Málaga deja bendecida a España

La selección española de baloncesto acabó su periplo en Málaga este miércoles. Han sido 10 días de estancia, parte importante en la preparación para el Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas. Se ha avanzado en la preparación para el evento, se ha entrenado bastante y se han estrechado lazos. Dos pruebas de mucho nivel ante Eslovenia y Estados Unidos y también, fuera de la pista, la provincia ha estado a la altura. En Fuengirola ha estado el cuarte general, con alojamiento en El Higuerón y The Embassy como lugar de trabajo. "Hemos podido disfrutar de una excelentes instalaciones, un hotel estupendo, unas distancias razonables, dos partidos de gran exigencia en una atmósfera fantástica, destacada también por nuestros rivales", decía Sergio Scariolo haciendo balance de la estancia para despedirse rumbo a Granada. Las palabras de Kerr, Brunson o Bridges refiriéndose lo que se había vivido en el Carpena eran motivo de orgullo para la ciudad y, lógicamente, para el de Brescia, marbellí y malagueño de adopción.

Ha sido una inversión importante de la Junta de Andalucía, acompañada de Ayuntamiento y Diputación. La FEB confió en la capacidad organizativa de Málaga para su gran acto del centenario, tanto la gala de Gibralfaro como los partidos en el Carpena, que proyectó una imagen de modernidad y de instalación a la última a través de la televisión, también a Estados Unidos.

En el plano deportivo, Scariolo también hablaba sobre lo que ha supuesto y el estado del equipo, que se ha entrenado en un horario extraño, de 15:00 a 17:00 horas, por una razón: ir adaptando el cuerpo al horario al que jugará en Yakarta la primera fase (son cinco horas más allí). "Hemos hecho un par de días de entrenamiento para ir mejorando las cosas que debemos mejorar, añadir algo que todavía no habíamos metido. Crecer en la puesta a punto de jugadores y la recuperación de Sergi y Usman, que han podido entrenar casi con normalidad y espero que puedan jugar algún minuto en este torneo tan exigente que nos espera. Sobre todo los entrenamientos y los partidos nos han permitido poder tener claro que somos un equipo con cualidades colectivas y limitaciones, tenemos que ir realmente al máximo para poder superar a los rivales. Llevamos tiempo con este sino y lo tenemos claro, espero hacerlo con continuidad, porque cuesta mucho esfuerzo, mental y físico. Por otro lado, si pretendemos competir a tope con todas las selecciones que están por delante de nosotros, no tenemos otro remedio".

Ahora llega el torneo de Granada, con Canadá y República Dominicana. "El primer partido es contra el equipo puesto por todo el mundo en el segundo lugar en las previsiones, con excelente plantilla, muy buen entrenado seguramente con Jordi Fernández, que nos conoce muy bien además. Obviamente nos viene bien jugar contra estos equipos de altísimo nivel para ver qué podemos hacer, qué tenemos que evitar, qué nos falta todavía. La competición no es ahora, son amistosos, que dan indicaciones pero que no se juega en todos los sentidos. Sí en muchos, como intensidad, actitud y esfuerzo, que deben estar ahí siempre, pero hay cosas que están para la competición y esto es un torneo amistoso", reflexionaba Scariolo, que ahondaba sobre esas indicaciones que había recibido: "Hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. A nivel de juego colectivo, de fluidez, de colaboración defensiva, altruismo, de calidad de juego de equipo, como recientemente, incluso más atrás, hemos estado siempre bien. A nivel individual, la respuesta de la competición es la que vale, las indicaciones de los amistosos cuentan hasta cierto punto. Hay cosas que me han convencido, otras cosas menos. Seguramente no llegaré a la conclusión de los 12 que deben estar con la misma idea con la que he entrado. Para eso entrenas y juegas estos partidos. Los 12 los diremos, en principio, tras el torneo".

Así, pues, Málaga deja bendecida a España antes del Mundial. Partidos jueves y sábado, descanso hasta el lunes y viaje a Yakarta el martes para debutar el sábado siguiente. El Mundial ya está aquí y allí estará el malagueño Alberto Díaz, además de parte importante del staff: Ángel Sánchez-Cañete, Enri Salinas y Carlos Salas.