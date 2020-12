Málaga no organizará la ventana de selecciones en febrero

Málaga no será la sede de la ventana de selecciones de febrero, que se celebrará entre el 15 y el 23 de ese mes de 2021, justo después de la Copa del Rey. La FEB, refrendada por el buen hacer de la recién celebrada de Valencia, había presentado meses atrás la candidatura del Carpena para acoger los duelos en los que España se debía medir a Polonia e Israel. Finalmente, será la localidad polaca de Gliwice la organizadora.

El alto coste (sobre 250.000 euros costó la de Valencia) de organizar una burbuja, pero las instituciones estaban respaldando. Se seguirá el mismo formato de las disputadas en noviembre, en la que el Unicaja ha tenido una masiva presencia, con siete jugadores, cuatro de ellos en la selección española. Si respetan las lesiones podrían aumentar en la próxima incluso.

También se conocieron las sedes de los distintos Europeos de las categorías inferiores, en los que previsiblemente habrá varios jugadores del Unicaja. El sub 20 será del 17 al 25 de julio en Podgorica (Montenegro), el sub 18 del 31 de julio al 8 de agosto en Konya (Turquía) y el sub 16 del 13 al 21 de agosto en Skopje (Macedonia del Norte). En categoría femenina, será en Sopron (Hungría) del 3 al 11 de julio, en Heraklion (Grecia) será el sub 18 del 24 de julio al 1 de agosto y el sub 16 en Matosinhos (Portugal) del 6 al 14 de agosto.