Mario Saint-Supéry se quedará en el Unicaja y no saldrá cedido

Una de las últimas decisiones que quedaban por tomar en el Unicaja acerca de la próxima temporada era la situación de Mario Saint-Supéry. La posibilidad de salir cedido a LEB Oro, el Tizona Burgos había mostrado mucho interés en tenerle la próxima temporada, estaba sobre la mesa. El Unicaja confía mucho en el jugador rinconero pero estaba abierto a una decisión colegiada si había otra opción de mercado, como en un momento fue el dominicano Jean Montero. El Gran Canaria, con dinero tras los traspasos de Balcerowski al Panathinaikos y Diop al Baskonia, no se abrió a esa opción.

En los últimos días ha habido contactos y reuniones para tomar una decisión y, según confirmó el director deportivo, Juanma Rodríguez, Saint-Supéry permanecerá en Málaga esta temporada. Queda por rubricar un contrato multianual, por cinco temporadas, en el que se ha trabajado durante varios meses pero la sintonía es total y la joven perla malagueña, de sólo 17 años aún, será jugador del primer equipo, tendrá recorrido seguro en la BCL y estará presto para ayudar en la ACB. De momento, debe tener buena cantidad de minutos en la pretemporada del equipo con las ausencias de Alberto Díaz y Kendrick Perry.

"Mario va a jugar con nosotros la próxima temporada. Está todo hablado y aclarado. Hubo una situación que valoramos con los representantes y su familia, valoramos cuál podía ser la mejor situación si había una serie de circunstancias. Hemos estado estas últimas semanas con ese tema. Hemos decidido que lo mejor es que Mario continúe desarrollándose en Málaga", explicaba Juanma Rodríguez sobre esa situación que se presentó en Burgos y también sobre lo que se espera de él: "Será un cupo fijo en la BCL e importante en la ACB. Habrá lesiones, ojalá no muchas, tendremos que dar descansos y sin Darío tenemos un cupo menos. Con lo cual nos va a ayudar mucho. Creo muchísimo en él personalmente. Por cómo terminó en la recta final ayudándonos cada día en el entrenamiento. Progresó muchísimo a nivel físico, de juego, de entendimiento y de lectura. En la final de Europeo sub 18 fue el mejor jugador español, el que más baloncesto fluyó y mejores decisiones tomó y eso fue en parte por el gran trabajo que realizó con este equipo toda la temporada. Mario va a ser uno más".

Abriendo el foco, Juanma Rodríguez era cuestionado por el papel de la cantera de Los Guindos. Ha enlazado los tres últimos MVPs del Europeo sub 16 (Rubén Domínguez, ahora en el Estudiantes, Mario Saint-Supéry y Guille del Pino), señal de que no es nada malo el trabajo que se hace cada día en las pistas de la Avenida Gregorio Diego. "Hay que poner en valor el gran trabajo que se hace en la cantera. De la dirección, de muchos entrenadores que no son tan conocidos, que están en el anonimato, muchos años. Para mí, que conozco a muchos de ellos, y para ellos es una grandísima satisfacción por el trabajo que vienen haciendo. Que un club cualquiera tenga tres MVP en los tres últimos europeos sub 16 del mismo club es algo increíble", reflexionaba Juanma Rodríguez, que, no obstante, piensa más allá: "Es una gran satisfacción, pero la grandísima satisfacción es la que tiene que venir, como con Mario, cuando se asienten en el equipo. El objetivo que tenemos es que de aquí a unos años es que los que vienen puedan sustituir a estos cupos que tenemos. EL mejor trabajo que se puede hacer en un club es tener 2-3 de los cinco cupos criados en la cantera. Si somos capaces de conseguirlo será el pleno y un trabajo sensacional. Al final están los reconocimientos individuales, como éste de Guille, ganar con la selección... Pero la guinda del trabajo es que lleguen al primer equipo. Afortunadamente tenemos fe en muchos jugadores de los que hay ahí. Algunos marcharon y tenemos derechos y vamos a seguir su trayectoria, otros estarán cedidos más estos que vienen de la cantera. Si podemos, aparte de Mario, tener a dos o tres más en cinco años habremos, entonces sí, cerrado el círculo".

Acerca de la manera en que se va a intentar llegar a ese nivel, Rodríguez decía que "vamos a focalizar ese trabajo en eso. La cosa pinta bien, pero depende de muchas cosas. De mentalidad, de gestionar esa presión, de un entorno favorable, de que todo eso sea un proceso natural y no adelantar nada... Ayudarles a llegar al primer equipo, que es lo que vamos a hacer en el club dentro de procesos normales y naturales. Sin que nadie se vuelva loco. Trabajando en el anonimato pero con intensidad y constancia preparándolo. Gente que ha estado aquí, que tiene otros destinos ahora, sabe que el Unicaja será siempre su casa, con las perspectiva de tener un LEB Plata y podemos tener muchos más jugadores futuros de cupo de la cantera".