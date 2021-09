Mathias Lessort ficha por el Maccabi Tel Aviv

El ex cajista Mathias Lessort, que jugó en Málaga en la temporada 2018/19, permanecía sin equipo pese a notable temporada pasada, en la que fue pieza clave del título de Eurocup, y el consiguiente pase a la Euroliga, cosechado por el AS Mónaco, haciendo historia para el club francés. Pese a ello, el jugador de Martinica, 2.05 metro y 26 años, seguía en el mercado. Se le había vinculado a Estrella Roja, desde donde llegó a Málaga, y Partizan pero no fructificó.

Pues bien, Lessort ha fichado con un contrato por dos meses por el Maccabi Tel Aviv. El equipo israelí buscaba un sustituto para el lesionado Ante Zizic y ha optado por el francés. "Estamos muy contentos de traer a un jugador más para ayudarnos ahora que comenzamos la temporada”, dijo el entrenador Giannis Sfairopoulos: “Mathias Lessort es un jugador que viene a sumar potencia a nuestro juego interior tras la lesión de Ante Zizic. Mathias es un jugador experimentado de la Euroliga que se adaptará rápido a las necesidades del equipo".

“Estoy emocionado de unirme al Maccabi Playtika Tel Aviv y comenzar a trabajar”, dijo Lessort al sitio web oficial del Maccabi después de firmar el contrato: “Vengo a ayudar al equipo en todo lo que pueda. Es un honor unirme a un club enorme y condecorado del baloncesto europeo con grandes aficionados como el de Tel Aviv”. Lessort, hasta ahora representado por Misko Raznatovic y BeoBasket, cambió y lleva sus asuntos Octagon.

En 23 partidos en los que participó en la competición europea la temporada pasada, Lessort anotó 12,5 puntos y atrapó más de 6 rebotes en 25 minutos de media en la cancha. El Unicaja lo sufrió en los dos partidos disputados en el Top 16 de la Eurocup. En la liga francesa jugó una media de 22 minutos por noche, en los que anotó 11 puntos y atrapó poco menos de 6 rebotes.