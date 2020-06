Aíto y Mathias Lessort, la avanzadilla ex cajista en Alemania

Como ha sucedido en el fútbol, Alemania marca en el baloncesto el paso en la reanudación de las grandes ligas. Realmente, sólo España, Israel y la citada BBL no suspendieron sus ligas 2019/20 y son las que coronarán, de no mediar un recrudecimiento en la pandemia, campeones sobre la pista. Algunas ligas lo dejaron desierto y otras proclamaron a quienes lideraban.

El regreso de la competición es este sábado 6 de junio. Obviamente, desde la ACB se mirará con un ojo lo que suceda en Múnich. Será el Audi Dome de la capital bávara el escenario del evento, que tiene particularidades. Juegan 10 (en la ACB son 12) de los 17 clubes de la BBL. Se disputa a una única vuelta con dos grupos de cinco equipos y sólo uno de cada grupo quedará eliminado para llegar a cuartos de final. Hay una fase final en formato play off a dos encuentros por ronda hasta la final.

Hay particularidades, como que no habrá mopas (los propios equipos deberán encargarse de secar el suelo). Obviamente, no hay público y, como curiosidad, el balón será desinfectado si se aleja más de dos metros del parqué de juego. Ha habido polémica porque la BBL prohibió, bajo amenaza de sanción, las protestas contra el racismo que se han desarrollado en el fútbol y a través de las redes. Finalmente, recularon. "Al estar los deportistas interesados sobre todo en posicionarse en sus mensajes contra el racismo y no en defensa de opiniones políticas particulares, nos abstendremos de sancionar en este proceso", aseguró el director de la liga, Stefan Holz.

Los 10 equipos se han hospedado desde hace días en un único hotel de cuatro estrellas, con habitaciones individuales y test semanales para los 22 miembros de cada expedición (en la ACB serán 30). Además, también se luchará contra el aburrimiento de los grandes protagonistas del campeonato, que podrán pasar su tiempo libre disfrutando de los más de 700 metros cuadrados preparados para su ocio y diversión.

Habrá dos ex miembros del Unicaja en esta experiencia alemana. En los banquillos, Aíto García Reneses, que dirige al Alba Berlín, uno de los favoritos teóricos por su trayectoria dentro de la provisionalidad de esta situación. El técnico madrileño, dos años y medio al frente del club malagueño, renovó recientemente y sigue con ganas de aprender a sus 73 años.

Sobre la pista, Mathias Lessort estará en el Bayern Múnich, el principal favorito y anfitrión del evento. Tras una temporada en Málaga, el francés saltó de nuevo a la Euroliga, donde pasó algún tramo sin mucho protagonismo (sonó para regresar a la ACB), pero ahora lo tendrá porque no ha regresado Greg Monroe, el pívot titular durante la temporada.