Micheal Eric se nota al 60%

Pretemporadas recientes del Unicaja han enseñado que lo que sucede en ellas no es extrapolable a lo que vendrá después en la campaña y los partidos oficiales. Sin ir muy lejos, Ray McCallum y Aleksa Avramovic despertaron unas expectativas tremendas con buenas actuaciones que después no confirmaron en la verdad. Es una época en la que no se presta atención a los rivales, no hay scouting profundo y lo primordial es el progreso del equipo propio para los meses que vienen después.

Decía Fotis Katsikaris tras el duelo en San Fernando ante el Coosur Betis que Micheal Eric estaba al 60% de su estado físico. El nigeriano pasó el Covid-19 durante el verano, lo que le descabalgó de la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que estuvo su país. Y aún está lejos de su mejor forma. Pero ofreció motivos para pensar que habrá una mejora en el juego interior porque sus características era muy necesarias en la estructura de plantilla que había la temporada pasada. Más allá de los 16 puntos y 11 rebotes, dio presencia en los dos lados de la pista, es un jugador que, sin estar exuberante físicamente ni ser atléticamente extraordinario, intimida y se hace notar delante y detrás. Tocó varios rebotes que después ganaron sus compañeros, puso bloqueos de calidad y sumó casi siempre. Es cierto que tuvo algún despiste atrás, muy lógico a estas alturas de trabajo, y que mostraba ese cansancio que evidenciaba que a nivel de cardio está lejos de su tope. No obstante, tanto el jugador como los técnicos han observado un progreso evidente desde que llegara hace unas semanas a Málaga y empezara a trabajar.

Eric ha sorprendido también por integrarse muy rápido. Se muestra extrovertido y con interés por conocer la ciudad en la que está. En la presentación de las camisetas, en la que fue uno de los modelos, se le vio bromear con sus compañeros y sentirse cómodo ante los objetivos.

En el partido ante el Betis, el Unicaja dominó el rebote con claridad (32-20). Insistimos en que no se extrapolan datos para lo que vendrá porque sólo es un partido de pretemporada. Pero es uno de los caballos de batalla más grandes que tuvo la pasada temporada el cuadro malagueño y que se debe mejorar con la llegada del citado Eric más Jonathan Barreiro, también bravo en las pelotas divididas. Con Suárez y Nzosa de baja, aunque el congoleño ya se siente mucho mejor de sus problemas de pubis y hay que frenarle porque está muy activo, el juego interior queda con Eric, Rubén Guerrero, Abromaitis y Barreiro, más el cable que eche el invitado Vicedo. El marbellí y el americano no estuvieron muy finos en el debut en San Fernando, pero Katsikaris destacó su satisfacción con cómo están trabajando. Tras el descanso de ayer, primero en dos semanas, hoy toca volver con una doble sesión.