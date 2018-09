Milosavljevic pide paso

Dragan Milosavljevic (Krusevac, 1989) fue una de las piezas discordantes en el curso anterior. Más que por su rendimiento, que no obstante trazó líneas discontinuas, por la expectativa creada. El balcánico dominó al Alba de Berlín en la Eurocup, un escalón al que retrocede ahora. No le sacó el jugo Plaza, al que, pese a ello, le quedó regusto dulce. El alero tiene ahora con Casimiro otra bala que gastar y parece preparado. No solo eso, pide paso. Palabras contundentes las suyas. Ahora queda lo del parqué, donde estará el verdadero baremo.

"No tuve una gran temporada la pasada. Alguna vez tuve minutos, otras no, algunas veces jugué bien, otras mal... Tengo que ser consistente, jugar mejor que el año pasado y tener un rol más importante. Pero veamos, todo ha que ganarlo con el trabajo", dice el 12 cajista en tono crítico y ambicioso.

"Juego de escolta y alero en los entrenamientos", reconoce 'Gagi'

Milosavljevic está contento con el nuevo proyecto. Ve ingredientes para dar el salto y recuperar el sitio. "Es mi segundo año y muy contento de estar aquí otra vez", comenta el serbio, que reconoce buen feeling entre la plantilla: "Hasta ahora las cosas van muy bien, trabajamos duros y seguimos el plan. Hay 12 jugadores que tienen muy buena química y eso es importante. Creo que tendremos un equipo que competirá con los mejores de la ACB y de la Eurocup. Ojalá compitamos por algún trofeo, sería lo que querríamos".

Casimiro dispone de un plantel versátil, con algunas posiciones difuminadas. Ahí cobra valor el alero, capaz de jugar del uno al cuatro en su carrera. El manchego lo está utilizando de dos y de tres. "Juego en ambas posiciones en los entrenamientos. Es un sistema diferente completamente para jugar. Quizá los compañeros que han estado más años con Plaza necesitan más tiempo para adaptarse a un baloncesto diferente, han estado varios años con un sistema concreto. Pero hasta ahora parece que vamos bien, cada uno coge su rol en su equipo, todo el mundo está contento", explica, mientras ahonda en la buena relación entre los jugadores: "Hay buena química, compartimos bastante bien el balón. Es lo más importante".

"Quiere un estilo de juego más salvaje", decía Carlos Suárez en estas páginas sobre la idea del técnico. Lo refrenda Gagi, cuyo tipo de juego agradece esta apuesta. "Queremos un jugar más rápido, hay más libertad para todos los jugadores. Tenemos que seguir creciendo como equipo en los partidos y los entrenamientos", admite.

Da una de las claves el balcánico, que hila fino. "Podemos tener éxito si compartimos la bola", explica para analizar el panorama en la Liga Endesa y en la Eurocup, las competiciones que deberá alternar el Unicaja: " La ACB es la mejor liga doméstica de Europa. De la Eurocup no diré nada, cada año es más dura, tenemos que ir viendo nuestro nivel. Hay muchos equipos que podrían jugar en la Euroliga perfectamente".

No estará a su lado Nedovic, con el trabó una fuerte amistad en Málaga. Siguen en constante contacto pese a que el genio de Nova Varos esté en Milán. "Es como mi hermano, pasamos un gran año en lo personal el pasado. Ahora estuvimos juntos con la selección. Me escribe diciéndome que echa menos esto o aquello de Málaga, especialmente La Cubana", cierra Dragan Dragan Milosavljevic, que pide paso.