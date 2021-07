Miracle Bamadu y Mario Saint-Supery, con España sub 15

El malagueño Mario Saint-Supery (Novaschool) y el jugador del Unicaja Miracle Bamadu están entre los 20 los jugadores de la generación del 2006 que se concentrarán con la selección española en la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares durante seis días para preparar el Europeo U16 Masculino de 2022. David Soria será el responsable técnico, ayudado por Xabi Chico, Fernando Merchante y Nacho Benítez.

Mario Saint-Supery estuvo en la cantera del Unicaja, pero decidió seguir su formación en Novaschool el año pasado. Es un exterior de talento. Miracle Bamadu es un interior que llegó en edad infantil desde Córdoba y que ya esta temporada ha competido con el equipo cadete de segundo año, siendo de primero, con alguna actuación destacada y cada vez más jugando por fuera, en la evolución que se piensa en el club que debe tener. Deberá ser jugador básico en el equipo del año que viene.La lista de convocados completa está formada por Miguel Llompart (Joventut Badalona), Mario Saint-Supery (Novaschool), Nahum Martínez (UCAM Murcia), Miguel Sola (Movistar Estudiantes), Iker Garmendia (FC Barcelona), Asier Miguel (Real Madrid), Rafael Romero (Real Betis Energía Plus), Hugo González (Real Madrid), Felipe Díaz (Movistar Estudiantes), Lucio González (Luther King Laguna), Salvador Gallego (Valencia Basket), Alendro Díez (FC Barcelona), Mateo Cambón (CB Artai), Rubén Valero (Casademont Zaragoza), Nicolás Serra (CB Colonya Pollença), Jorge Carot (Valencia Basket), Alberto Blanco (Real Betis Energía Plus), Miguel Casado (Movistar Estudiantes), Miracle Bamadu (Unicaja), Nicolás Gómez (CB Solares).La sub 15 Masculina ya se concentró en Semana Santa y el propio David Soria afirmó que “han venido muy ilusionados, con mucha predisposición y eso se ha notado. Creo que han disfrutado ellos y también todo el equipo técnico”.