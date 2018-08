Morgan Stilma da un paso adelante

Morgan Stilma está cerca de colarse entre los ocho mejores del Europeo de la División B sub 18. De ellos, los dos mejores ascenderán a la primera categoría. Holanda dio un paso de gigante tras vencer a la República Checa, que estaba invicta tras la disputa de los tres primeros encuentros. Un triunfo cómodo para los oranges, que vencieron por 58-74. Se colocan segundo en el Grupo C a la estela de Israel y en su mano estará hoy ante Luxemburgo -que no tiene opciones de seguir adelante- avanzar de ronda. No brilló el interior verde, que pese a ello sí hizo buenos números. Ocho puntos, cuatro rebotes y tres asistencias en menos de 20 minutos. Malos porcentajes en el tiro (3/11), aunque los suyos no necesitaron de una versión sobresaliente de Morgan. Hoy deben confirmar las gratas sensaciones.