Morgan brilla con un 22-12 en la victoria de Holanda en el Europeo

Se cerró un fin de semana muy ajetreado para los jugadores de cantera del Unicaja. Hasta siete pertenecientes al club más algunos más formados en Los Guindos han jugador partidos, oficiales o amistosos.

Destacó por encima de los demás Morgan Stilma, que será miembro de la primera plantilla del Unicaja la próxima temporada. El pívot fuengiroleño participó de manera decisiva en la victoria de Holanda ante Islandia (90-68) en el Europeo sub 18 (división B) que se disputa en Macedonia. En 19 minutos en pista estuvo omnipresente. Metió 22 puntos (6/9 en tiros de dos, 2/4 en triples y 4/5 en tiros libres) y capturó 12 rebotes para 28 de valoración. Su selección pelea por estar entre las dos mejores de un grupo de seis y entrar en la lucha por ascender a la División A.

En Palma se cerró el torneo que ha juntado a cinco jugadores cajistas que formarán parte del junior que dirigirá Germán Gabriel, repartidos entre la sub 16 y la sub 17. Los más pequeños ganaron el torneo tras derrotar a Croacia (69-61). Javi Rodríguez sumó cuatro puntos, tres robos y dos rebotes; Jeffry Godspower seis rebotes, dos asistencias y dos robos y Pablo Sánchez jugó sólo siete minutos. Los tres han jugado los tres partidos y tienen opciones serias de pasar el corte y estar entre los 12 que viajarán a Novi Sad para el Europeo, del 10 al 18 de agosto. La sub 17 ganó 88-75 a Holanda. Ismael Tamba y Alessandro Scariolo sumaron tres puntos cada uno.

Por último, Ana Jiménez se proclamó campeona del Torneo de Pordenone (Italia) con España sub 18. Venció España a las anfitrionas en la última jornada (62-48). La malagueña sumó dos puntos en los 14 minutos que estuvo en pista. El próximo fin de semana es el Europeo y en las próximas horas se conocerá si está entre las 12.