El parón de la NBA y el problema racial, visto desde el vestuario del Unicaja

Tres jugadores del Unicaja que conocen bien Estados Unidos, uno es natural de allí, Deon Thompson, y los otros dos vivieron al menos cinco años, Rubén Guerrero y Francis Alonso, ofrecieron su punto de vista sobre lo que está aconteciendo en la NBA. El parón de los jugadores para protestar contra la brutalidad policial contra los afroamericanos ha impactado y ellos explican su punto de vista.

"La situación que se vive en la NBA y en Estados Unidos es complicada", dice el californiano Deon Thompson: "Es una situación que viene arrastrada desde atrás, hay injusticia social contra los hombres y mujeres afroamericanos. En la NBA hay mayoría de jugadores afroamericanos y no es raro que dieran un paso adelante y se parara. Empezó con Milwaukee Bucks y Orlando Magic diciendo que no iban a jugar. Ahora no podemos poner el foco en cuántos puntos metió LeBron James o en el partido de esta noche, la gente está pensando en otra cosa. Creo que los jugadores tomaron una gran decisión para alejar los focos de ellos y ponerlos en lo que pasaba en la calle, en el problema social de Estados Unidos".

Mientras, Rubén Guerrero vivió en tres lugares distintos, Kansas, Florida y Alabama. "Yo lo veo bastante bien, que, con todo lo que está pasando, está pegando fuerte allí, que haya jugadores famosos, con nombre y fama, que son modelos, que hayan dado ese paso y hayan decidido plantarse y sentirse identificados con lo que está pasando. Y que digan que hay cosas más importantes que los play off de la NBA y que digan que se para porque no estamos de acuerdo. Veo muy bien que hayan decidido actuar en vez de quedarse al margen y quedarse tranquilos. Se han unido con el resto de la gente, es verdad que deben cambiar las cosas y veo que gente tan importante haya decidido intervenir", aseguraba el pívot marbellí.

Por último, Francis Alonso, que vivió en Massachusetts y North Carolina, admitía que "está siendo muy impactante y triste también. Creo que todo el movimiento de la NBA es positivo. Estoy de acuerdo, es necesario, hay pros y contras de ser negro en una sociedad como EEUU y ante esta situación uno no puede taparse los ojos. Ocurre la brutalidad policial, sobre todo ante la sociedad negra. Estos jugadores tienen una palabra muy grande por todos los seguidores que tienen. Estoy de acuerdo con ellos. No es un tema político, es un tema personal, hay que entenderles, ponerse en su situación y empatizar".