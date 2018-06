El Unicaja oficializa el adiós de Nedovic

Nemanja Nedovic ya es historia en el Unicaja Baloncesto. El club oficializó esta mañana su marcha después de que el jugador abonara la cláusula de rescisión (tenía hasta el 30 de junio para hacerlo). Se marchará rumbo a Milán, donde también espera Jeff Brooks, así como Mindaugas Kuzminskas.

Después de alguna discrepancia sobre la cláusula de rescisión que debía abonar, los equipos legales del Unicaja y de BeoBasket, la agencia de Nedovic, se pusieron de acuerdo. No es una cifra muy elevada. El jugador quería salir de Málaga sin fricciones. "Llegué aquí como un niño y me voy como un hombre. Nadie me quería cuando salí de Valencia y aquí me dieron todo", afirmaba en una emocionante declaración cuando acabó la Liga.

Sin duda, se va uno de los jugadores de mayor calidad que ha jugado nunca en Málaga. Con un punto de irregularidad, pero con un talento desbordante que ha sido el hombre más importante en el último trienio. Nedovic ha jugado con la camiseta del Unicaja un total de 168 partidos, con unas medias de 12.3 puntos, 3.3 asistencias y 11 de valoración. Además, en las 3 temporadas en Málaga ha conseguido alcanzar la décima posición de anotadores en el ránking histórico del Unicaja (2.059 puntos), la séptima en asistencias por partido (3.29) y la octava en asistencias totales (553).

"Ahora ya en otro camino, desde el Unicaja Baloncesto le deseamos a Nemanja Nedovic que consiga los máximos éxitos posibles, tanto en el plano profesional como personal", decía la nota de despedida de la entidad de Los Guindos, que tiene la tarea de buscar un sustituto.