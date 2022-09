Nihad Djedovic: "Quiero ser parte de algo grande aquí"

Nihad Djedovic es uno de los fichajes llamados a liderar el nuevo proyecto del Unicaja, por edad, experiencia y calidad. Después de nueve años en el Bayern Munich, aterriza en Málaga en busca de nuevos retos profesionales. En el desayuno de trabajo organizado por Unicaja Baloncesto en el Hospital Quirón, el alero repasó, su llegada a Málaga, el trabajo realizado hasta el momento en pretemporada y las expectativas de cara a la próxima campaña, entre otros temas.

Tras pasar los últimos nueve años vistiendo la camiseta del Bayern Munich, en la Bundesliga y en la Euroliga, Djedovic afirmó que "no era una decisión fácil, pero me gustaba este proyecto". También explicó que "no quería ir a un club en el que estar un año y cambiar otra vez, cuando he escuche la idea del proyecto me gustó y quiero ser parte de algo grande aquí".

El equipo se encuentra inmerso en la pretemporada, aún con la ausencia de Alberto Díaz, Darío Brizuela, Kendrick Perry y Augusto Lima, todos ellos en compromisos con sus selecciones. El propio alero comentó que "de momento estamos bien, se nota en los partidos que nos faltan los bases, pero jugamos lo mejor posible y estamos contentos".

Sobre el nivel de la plantilla, recalcó que "hasta que no tengamos todos los jugadores no tendremos una imagen muy clara, pero de momento estamos todos preparados, trabajando duro". Por otro lado, a sus 32 años sabe que Ibon Navarro le va a reclamar liderazgo, al igual que a Will Thomas. "Tenemos jugadores que han jugado en las grandes ligas de Europa, es una plantilla con experiencia", dijo el exterior cajista con respecto a la experiencia del equipo. "Vamos a intentar jugar bien lo más rápido posible, aunque no va a ser fácil, vamos a tener paciencia, pero la experiencia es un añadido", declaró.

El club de Los Guindos ha buscado versatilidad y polivalencia en el mercado para confeccionar la plantilla, ejemplo de ello es el propio Djedovic. El exterior bosnio afirmó que puede "jugar de todo lo que necesite el equipo", explicando que ahora que lo bases aún no se han incorporado, puede ayudar en esa posición. "He sido un dos/tres, pero más un tres ahora", dijo sobre sus preferencias de posición. Sobre el tema de la polivalencia comentó que "espero que no haya lesiones, pero todos los jugadores tienen que estar preparados para jugar en dos posiciones".

La Ronda de Clasificación de la Basketball Champions League está en la mente de todos los cajistas desde que se anunció que los malagueños tendrían que pasar por este torneo para acceder a la fase de grupos de la competición. A priori, los de Ibon Navarro deberían ser superiores a sus rivales, pero esto es baloncesto y se puede convertir en un dardo envenenado que condicione la temporada.

Respecto a esa ronda, Djedovic lo dejó bien claro: "tenemos que ganarla para entrar en la BCL". No hay más. En cuanto al nivel de está competición explicó que "cuando ves los equipos que juegan la BCL no es fácil decir que es la tercera competición Europa, el nivel con la Eurocup es parecido y va a ser difícil, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible", concluyó el alero con pasaporte alemán.