Norris Cole ficha por el Bourg francés.

Norris Cole cerró su vínculo con el Unicaja porque ya tenía un destino en el que terminar la temporada. Pocas horas después se confirmó que terminará la temporada en el Bourg francés, equipo de la zona media de la Liga de Francia y que también participa en la Eurocup, competición en la que pelea por seguir vivo y en la que ya se cerró el plazo de fichajes, por lo que Cole sólo jugará en competición doméstica, con la Copa de Francia por delante también.

El club galo celebraba el fichaje de Cole, que relevará al lesionado Eric Mika, como el primer campeón de la NBA que jugará en sus filas. Cole jugó 22 partidos con el Unicaja, con medias de 11.5 puntos (75% en libres, 51% en tiros de dos y 35% en triples), 4.2 asistencias, 1.4 rebotes y 9.1 de valoración con una media de 25 minutos. Llegó como fichaje de urgencia en agosto una vez se decidió con los informes médicos que Marco Spissu no era apto, con el prurito de ser dos veces campeón de la NBA y de venir de la Euroliga. Pero pronto no se vio que no era el jugador que necesitaba el equipo con el perímetro que ya había, no había buena química. Katsikaris intentó conseguir lo mejor de él dándole confianza, pero el americano acabó contribuyendo a la deriva de su equipo.

En este periodo tuvo algún interés de ACB, que no cristalizó. Seguía en el mercado y ahora le ha llegado esta oportunidad para acabar la temporada sobre el parqué con el equipo francés. Estuvo entrenando en solitario en la pista auxiliar del Martín Carpena y ahora volvía a estar en el mercado libre después de su rescisión. Rápidamente, con el acuerdo pactado, rubricó su firma con el equipo francés. Conoce bien la Liga tras jugar en Mónaco y Asvel Villeurbanne.