Obradoiro - Unicaja: Recalculando ruta en Santiago (18:00)

Recalculando ruta en Santiago de Compostela. La bella capital gallega es el punto de retorno tras el parón de dos semanas por las ventanas de la selección española. Hasta allí viaja el Unicaja. Se marchó con muy buenas sensaciones, tras tres victorias contundentes en casa, partidos que había que sacar sí o sí, ante Betis, PAOK y Granada. Llenó algo el granero, pero sigue habiendo hambre y necesidad. Afronta el equipo de Ibon Navarro un tramo de calendario exigente, con seis de los siete próximos partidos lejos del Carpena, donde se ha sentido muy poderoso. Ahora sólo jugará un partido en casa en 40 días. El primero de esta secuencia es en Fontes do Sar (18:30 horas), escenario complicado siempre, independientemente de cómo esté en la tabla el equipo que adiestra desde hace más de una década Moncho Fernández. Equipo muy reconocible por filosofía y un sello marcado. "Me pone trampas tácticas de equipo de Euroliga", decía no hace mucho Saras Jasikevicius para elogiar a su homólogo.

Hay que testar cómo ha digerido el Unicaja el parón competitivo. Como decía Ibon Navarro en estas páginas, si se enlaza otra buena racha habrá sido bueno. Si no, malo. Medio equipo estuvo compitiendo y viajando, pero ya antes del receso de los clubes se empezaba a vislumbrar que el andamiaje parece firme, nada que ver con temporadas anteriores. Sucede que hay sed de resultados que ratifiquen lo que se palpa. Hay ilusión, van 8 o 9 mil personas al Carpena en las semanas anteriores. Pero es un crédito que concede la afición y hay que pagar una cuota en cada partido que se juega, en forma de entrega innegociable y de buen juego.

Con el problema físico de Perry, que parece listo para echar una mano, el resto del plantel está a tope. Alberto Díaz y Darío Brizuela regresan con la confianza por las nubes, han vuelto a experimentar lo que es ponerse la camiseta de la campeona de Europa y son rostros reconocibles del equipo. Barreiro también se puso la roja en un partido a muerte en Italia. Kravish y Ejim tuvieron minutos. La otra mitad pudo descansar y mejorar su forma física. Admitió Ibon que han tenido que levantar un poco el pie porque se lleva desde principios de agosto a tope, había que tomar aire.

Enfrente, un equipo muy alto y aguerrido. Puede poner en pista combinaciones de jugadores que empiezan a contar cerca de los dos metros. Recupera Fernández a Westermann, base de calibre Euroliga varias veces en el radar del Unicaja que viene de lesiones serias, y Paige. Los últimos cuatro partidos fueron derrotas para los gallegos, acostumbrados a pelear cada temporada por la salvación y donde no van a cundir los nervios por verse abajo. El malagueño Rubén Guerrero está disfrutando de mayor continuidad y eso le valió la vuelta a la selección. El Unicaja no quiso desprenderse totalmente de sus derechos y monitoriza su progresión. 6.7 puntos, 4.3 rebotes y 8.4 de valoración son sus cifras. Destaca el talento de Dragan Bender, un croata número cuatro del draft que busca impulsar su carrera en tierras gallegas. Pero tiene profundidad de plantilla. No ha parado de crecer el equipo gallego en estos años en la ACB, pero la competitividad de la competición es salvaje. El Miudiño sigue siendo la banda sonora de un pabellón con acústica potente. Pero el Unicaja quiere gritar más fuerte y una victoria acercaría más la presencia en la Copa.